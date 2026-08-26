台東選戰倒數…吳秀華喊治水不能等 陳瑩爭取偏鄉醫療獎勵免稅

台東縣長選戰，國民黨參選人吳秀華今天表示，面對極端氣候，台東治水不能再等。民進黨參選人陳瑩則爭取偏鄉醫事人員配合政策補助、獎勵和免稅，鼓勵醫事人員走入偏鄉。

近日台東接連遭遇強降雨，台東市南王、東方大鎮等過去較容易積淹水地區再次出現積水情形。台東縣議長、縣長參選人吳秀華今天表示，每逢豪雨看到鄉親忙著擋水、守護家園，心裡非常不捨，極端氣候已成為必須正視的現實，台東的治水思維也必須跟著改變。

她說，這些長期存在淹水問題的區域，未來若有機會承擔縣政責任，將列為優先處理的治水區域。在長期治水工程尚未全面完成前，也應先從降低災害風險做起，建議縣府研議補助民眾設置防水閘門、擋水板等防災設備，降低住家進水及財產損失。

吳秀華指出，短期防災只能治標，長期仍需要針對排水系統、雨水下水道及易淹水區域進行完整盤點，提出具體改善計畫，從源頭解決問題。

吳秀華表示，治水不是數字，也不應只是政績，而是攸關每一名台東鄉親生命財產安全的重要工作。面對極端氣候，台東治水真的不能再等。

陳瑩表示，立法院昨天三讀通過「醫療法」修正案，除醫療暴力、醫療機構病例及隱私等規定，其中她所提第88條修正內容，未來醫事人員配合衛福部政策，服務於醫療資源缺乏的偏遠或原住民族地區醫療機構，因執行中央政府推動偏遠地區醫療政策所獲得的補貼、補助、津貼及獎勵金，將免納所得稅，實施期間為10年。

她表示，內政部公布民國114年簡易生命表，台東平均餘命為全國最低，且整體而言，偏鄉縣市的平均餘命也相對較低。影響平均餘命的因素很多，但醫療資源與醫療可近性絕對是重要因素之一，這也凸顯偏鄉地區醫療人力穩定的重要性。提升偏鄉醫療資源、充實醫事人力，是迫切需要推動的工作。

陳瑩表示，未來包括「醫學中心支援離島及醫療資源不足地區醫院獎勵計畫」、「緊急醫療資源不足地區改善計畫」、「偏鄉醫師留任獎勵」，以及「全民健康保險山地離島地區醫療給付效益提昇計畫」（IDS計畫）等中央推動偏鄉醫療政策，醫事人員所領取的補貼、補助、津貼及獎勵金，未來10年皆可免納入所得課稅。

陳瑩說，醫療平權不應因居住地而有所差距，偏鄉居民同樣應享有穩定且有品質的醫療照護。此次「醫療法」第88條修正通過，是以具體制度支持願意到偏鄉第一線的醫事人員，期盼透過鼓勵方式，讓更多優秀醫療人才願意走進偏鄉、留在偏鄉，持續守護原鄉及偏遠地區民眾的健康權益，同時感謝偏鄉醫事人員的付出與貢獻。