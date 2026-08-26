30億變500萬 民眾黨竹市7選將批中央跳票

民眾黨新竹市議員及參選人今天共同提出教育政見，批中央曾承諾挹注新竹市30億教育經費，最終僅到位500萬元，教育建設缺口多由市府自籌支應。7人分從校舍、運動、營養午餐、心理健康、AI及弱勢照顧等面向提出主張，並喊話中央補足地方教育資源。

東區議員李國璋表示，關埔地區人口持續成長，教育量能仍須擴充，將爭取東區興辦涵蓋幼兒園至高中的K-12學校，並支持關埔國小體育館設備、培英國中老舊校舍重建及建功高中擴校，增加學生入學名額。

東區議員宋品瑩指出，竹竹苗高中名額不足，建華國中改制完全中學後，高中部教室整修1.18億由市庫支應，未來將持續爭取建華高中感恩樓、沐光樓整建及設備經費；另主張設立選手赴外縣市移地訓練補助，並加碼雙語教育資源。

北區議員參選人蔡文盛表示，南寮運動公園足球場過去斥資近9800萬元改造，完工後卻出現坑洞、碎石等問題，未來將要求全面盤點北區校園及體育場地，爭取修繕老舊設施，並因應匹克球等新興運動增加場地。

西區議員參選人施淑婷主張，營養午餐補助由現行國小60元、國中65元，再提高至70元、75元；另持續升級親師生平台，並將AI導入教育現場，減少教師及行政人員重複性工作。

南區議員參選人李玫則聚焦校園心理健康，提出「同理老師、賦能家長、守護孩子」，主張減少教師行政與評鑑負擔、建立心理支持資源，全面導入SEL社會情緒學習、情緒早覺及天賦教育，並推動家長教練與親子諮詢。

香山區議員參選人葉國文提出支持香山高中博雅樓改建，爭取香山各校納入「追風少年培力課程」，結合科技與在地農林漁牧、海岸生態；另針對香山幅員廣、通學距離長，爭取中低收入戶跨區、跨縣市就學交通補助及通勤月票加碼。

山地原住民議員參選人趙若芸則主張，將原住民學生學用費從現行每學期2000元提高至2500元，減輕家庭教育支出。民眾黨團隊表示，未來除監督市府落實教育政策，也將持續向中央爭取校園建設及教育資源。

東區議員宋品瑩指出，竹竹苗高中名額不足，建華國中改制完全中學後，高中部教室整修1.18億由市庫支應，未來將持續爭取建華高中感恩樓、沐光樓整建及設備經費。記者黃羿馨／攝影

民眾黨新竹市議員及參選人今天共同提出教育政見，7人分從校舍、運動、營養午餐、心理健康、AI及弱勢照顧等面向提出主張，並喊話中央補足地方教育資源。記者黃羿馨／攝影

山地原住民議員參選人趙若芸則主張，將原住民學生學用費從現行每學期2000元提高至2500元。記者黃羿馨／攝影