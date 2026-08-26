921災民談重建遭蘇巧慧陣營嗆收割政績 李競辦：選舉不該這麼冷血

近日一名居住泰山的女子常騎車數十公里相挺國民黨新北市長參選人李四川造勢活動，並自述自己是921災民，因李協助房屋重建，多年讓她銘記在心。民進黨新北市議員翁震州則指，921發生在1999年，李四川是2007年才轉任台北縣政府，到底協助哪一件重建案？直轟李收割政績。

李四川競選辦公室發言人潘才鉉表示，無論是李四川公開發言及臉書皆清楚說明，這是一位居住在泰山區的921災民李女士所分享的親身經歷，對手陣營卻刻意將泰山說成新莊，不僅混淆事實，更是不尊重災民記憶與感受，呼籲蘇巧慧陣營，勿以扭曲災民經歷作為政治攻擊的手段，選舉不該這麼冷血。

翁震州今在臉書發文指，921大地震時，新莊「博士的家」倒塌，在當時蘇貞昌縣長及縣府團隊的努力下，2002年啟動重建工程，並非等到李四川到台北縣服務後才開始，並於2004年10月就完成重建，試問李四川市長候選人，到底協助了哪一件重建案？這會不會又是另外一個淡水阿嬤？更直言不能因為選情告急，就急著收割歷任縣長、市長的政績，拼命往自己臉上貼金。

潘才鉉表示，李女士清楚表達，1999年921大地震之後，李四川在台北縣府服務期間，協助推動家園重建，因為親身見證李四川的努力與協助，多年來一直記在心裡，所以即使要騎機車跨越50公里，仍特地前來替李四川加油打氣。

潘才鉉表示，對於相關經歷，李四川受訪時將相關時序說明得相當清楚，臉書文字敘述也已調整為更精確的文字，但蘇巧慧陣營卻刻意扭曲災民經歷，將泰山硬是說在新莊，呼籲蘇巧慧陣營，不要冷血扭曲市民真實的情感與記憶，選舉可以競爭，但不能失去事實與人性。