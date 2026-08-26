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李四川競辦：蘇貞昌喊修財劃法蘇巧慧卻一路擋「你們兩位誰在騙？」

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
新北統籌分配款人均獲配墊底，國民黨新北市長參選人李四川競辦表示，既然蘇巧慧早就認為制度不公平，那當立委這10年到底做了什麼。聯合報系資料庫
新北統籌分配款人均獲配墊底，國民黨新北市長參選人李四川競辦表示，既然蘇巧慧早就認為制度不公平，那當立委這10年到底做了什麼。聯合報系資料庫

新北統籌分配款人均獲配墊底、中央又大砍地方補助，蘇巧慧昨也批評新北受到「極度不公平」待遇。國民黨新北市長參選人李四川競辦表示，既然蘇巧慧早就認為制度不公平，那當立委這10年到底做了什麼？且蘇的父親蘇貞昌2012年擔任民進黨主席時，曾高呼財劃法一定要修，否則將造成地方政府編列預算困窘，「請問是蘇貞昌在騙，還是蘇巧慧在騙？」

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李四川競辦主任江怡臻表示，這10年民進黨長期中央執政，妳父親蘇貞昌當行政院長時，行政院沒有提出財劃法修法版本，蘇巧慧自己也沒有提出版本，民進黨也沒有版本，現在卻回過頭批評別人修得不公平，既然知道制度有問題，執政時為什麼不改？當立委時為什麼不爭？為什麼等到自己要選新北市長，才突然大喊不公平？

江怡臻說，蘇巧慧既然這麼在意新北的資源，中央砍新北補助時，怎麼不去跟賴清德、卓榮泰拍桌？妳現在還是立法委員，不用等到當市長才爭。妳應該立刻要求中央說清楚，統籌款增加，不能再靠刪減其他補助，把新北該拿的資源拿回來。

此外，李四川競選辦公室發言人陳欣怡今表示，蘇巧慧的父親蘇貞昌2012年擔任民進黨主席時，曾高呼財劃法一定要修，否則將造成地方政府編列預算困窘，「常常半夜驚醒、渾身冒冷汗」，但蘇巧慧擔任新北立委長達十年，對於財劃法修法卻是「零作為」，甚至跟著民進黨團投下反對票，阻擋新北每年增加374億元自主預算，「請問是蘇貞昌在騙，還是蘇巧慧在騙？」

陳欣怡表示，蘇巧慧「嘴喊支持，票投反對」的雙面手法早已不是第一次，十年來蘇巧慧從未提出過自己的財劃法修法版本，自己身為立委失職就算了，對於在野黨修法幫新北每年增加374億元自主預算，蘇巧慧卻又選擇投下反對票，幫不了新北的忙，反而還只會扯後腿，蘇巧慧與其幫民進黨中央卸責、護航，不如跟父親蘇貞昌一起好好跟新北市民說清楚，「為什麼說好要修財劃法，你們十年來什麼都沒做？」

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