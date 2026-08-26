議員鼓勵到六都當副市長或選總統 張麗善10個字回應

雲林縣長張麗善昨天（25日）在雲林縣議會定期會做8年任期最後一次施政總報告，她細數縣府團隊推動的各項政策、建設，一共講了2小時，有議員質詢時勸進她可到六都擔任副市長或選總統，張麗善事後受訪表示，「沒有沒有沒有，想太多了」，強調當一天和尚撞一天鐘，會盡心盡力做到最後一刻，現階段最重要的任務就是做好輔選工作，只有輔選成功才能安心。

張麗善昨施政總報告一共講了2小時，說明各局處的工作成果。議會誠信黨團總召鍾明馨質詢時肯定張麗善的施政表現，認為她卸任後可勝任新北市或高雄市副市長，張麗善當場回「想太多了」，縣議員林深也表示，張麗善很認真，未來如果張麗善選總統，他也不意外。

對於外界關心她卸任後的動向，張麗善說，「沒有沒有沒有，想太多了」她表示，現階段最重要的任務就是全力輔選，輔選成功她才能安心，輔選失利對她這幾年來的付出也是大打折扣。她沒有想這麼多，政治局勢瞬息萬變，計畫趕不上變化，現階段就是當一天和尚撞一天鐘，盡心盡力完成縣政工作直到任內最後一刻。

張麗善說，除縣政工作，也會全力投入輔選工作，希望8年施政努力向下紥根種樹，未來可以看到開花結果，她認為，不需要10年，雲林就能出現非常大的改變。