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黃世杰內壢市場「杰伴」拜票 允當選後鐵路地下化如期如質完成

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
黃世杰和黨籍議員在內壢市場拜票。圖／黃世杰競選總部提供
黃世杰和黨籍議員在內壢市場拜票。圖／黃世杰競選總部提供

民進黨桃園市長參選人黃世杰今日上午前進內壢市場掃街拜票、福海宮參拜，並表示鐵路地下化完成後，內壢地區的發展將不可限量，他當選後會帶領市府團隊與中央緊密合作，讓工程如期如質完成，並且在施工的過程中，確保交通不打結。

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黃世杰也感性表示，今天和這段時間在市場獲得很多民眾支持與鼓勵，感謝大家「杰伴」同行，他會繼續努力讓更多市民關注這場選舉，懇請大家支持在地子弟黃世杰，讓桃園重新動起來。黃世杰抵達內壢市場掃街前先於福海宮參拜，競總主委范振修、桃園市議員張曉昀、黃崇真、彭俊豪、魏筠、福海宮主委劉守榮都到場。

黃世杰說，未來鐵路地下化完成後，內壢地區的發展不可限量，他當選市長後除了要緊盯、持續追蹤中央進度，讓工程進度如期如質完成，並在施工的過程中，確保交通不打結。另外配合整體規畫，交通改善、市容整治也是重要施政方向。

此外，他知道很多鄉親希望能夠讓空間更活化，針對地方期待的內壢公有市場空間，他會與民眾、攤商多方溝通，讓生活環境更好。針對民眾反應市場新華街道路很久沒有刨鋪，黃世杰表示，當選後會盡速與地方溝通，取得共識後一定會更新；另內壢國小通學廊道及市場周邊停車位不足的問題，也要做好綜合規畫，讓攤商做生意、民眾逛市場都更方便、更安心，中壢是桃園發展相當快速的區域之一，內壢是中壢重要的一塊拼圖，他一定會照顧內壢、讓中壢繼續發展，如此整個桃園就會更進步。

今日掃街過程中，不少民眾高喊市長好、並索取簽名，黃世杰表示非常謝謝大家的鼓勵， 一起「杰伴」同行，他會繼續努力讓更多市民關注這場選舉，懇請大家支持在地出生、有心打拚的黃世杰，他會努力與大家共同讓桃園重新動起來。

黃世杰也在內壢市場人氣高。圖／黃世杰競選總部提供
黃世杰也在內壢市場人氣高。圖／黃世杰競選總部提供

黃世杰 拜票 鐵路地下化 2026九合一選舉 桃園市選舉

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