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李貞秀表態選竹北市長 黃國昌：對邱臣遠不可能造成任何影響

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
民眾黨前立委李貞秀宣布參選竹北市長，民眾黨主席黃國昌表示，參選是每個公民的基本權利，他不認為會對民眾黨提名的邱臣遠造成影響。記者黃仲裕／攝影
民眾黨前立委李貞秀宣布參選竹北市長，民眾黨主席黃國昌表示，參選是每個公民的基本權利，他不認為會對民眾黨提名的邱臣遠造成影響。記者黃仲裕／攝影

民眾黨前立委李貞秀今天上午宣布，將投入竹北市長選戰，將與民眾黨提名的邱臣遠對決。民眾黨主席黃國昌表示，參選是每個公民的基本權利，他不會有什麼過度評論，也不認為李的參選對邱會造成任何影響，相信民眾黨徵召的是最佳竹北市長。

2026九合一選舉

黃國昌今天中午赴台中參加民眾黨中央委員會前進台中，被問及對李貞秀參選的看法，他表示，中華民國是民主法治國家，只要符合法律規定，參選是每個公民的基本權利；至於李參選會否影響選情，黃認為，對邱臣遠不可能造成任何影響，邱是民眾黨徵召的竹北市長參選人，會帶給竹北最好的建設。

李貞秀 黃國昌 邱臣遠 2026九合一選舉 新竹縣選舉

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