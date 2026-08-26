直擊高雄典寶溪淹水問題 李鴻源、柯志恩現場體檢：不是錢的問題

高雄連日豪雨導致典寶溪流域再度出現積淹水，高雄市長參選人、立委柯志恩今天邀請前內政部长李鴻源實地勘查，並與地方民代舉行治水座談，李鴻源在會中直言，高雄治水「錢不是問題」，關鍵在於有沒有找到淹水的真正原因、錢有沒有花在刀口上，以及後續由誰來執行，柯志恩則強調，這不是在罵中南部，而是希望用科學方法為淹水問題對症下藥。

針對典寶溪長年淹水難解，李鴻源以過去治理汐止與新莊塔寮坑溪的經驗指出，治水必須經過嚴謹的水工模型實驗與源頭治理。他表示，高雄其實花了很多治水預算，但治水概念不應只是找塊地「挖一個洞」當滯洪池，而是要重新檢討上游水量緩衝、滯洪池選址、分流，以及下游潮位與閘門密合度等結構性問題。

「錢不是問題，原因要找出來，然後對症下藥」李鴻源直言，典寶溪涉及河寬不一與中央、地方權責交錯的困境，目前主要由經濟部水利署第六河川分署管轄，但包含農田水利署與高雄市水利局在內，缺乏橫向整合機制。

他強調，過去台北防洪花了約3000億、歷時20年，達到相當於200年洪水頻率的防洪標準，如今南部投入的治水資源並不輸當年台北，卻始終無法大幅提高防洪標準，問題出在沒有找對人做精準設計，也沒有建立一套跨單位的執行機制。

柯志恩則表示，這次特別邀請李鴻源重回典寶溪體檢，就是要擺脫政治口水「我們要跟賴總統講，我們現在不是在罵，我們是在檢討」她指出，高雄市區的公園型滯洪池確實發揮效果，值得肯定，但典寶溪淹水長達3、40年未獲根治，就代表關鍵瓶頸還沒被找出來。

柯志恩呼籲，治水是人命關天的專業問題，從抽水站管理、箱涵維護，到上游緩衝與分流，都必須透過科學數據分析，中央應主動承擔整合責任，與地方共同找出能夠長期運作的解方，讓高雄居民免於每逢大雨就心驚膽顫的宿命。

前內政部長李鴻源分享治水經驗，強調台北治水成功的關鍵在於找到問題、找對解決方法，中南部投入大筆預算仍淹水「不是錢的問題」。記者巫鴻瑋／攝影

前內政部長李鴻源分享治水經驗，強調台北治水成功的關鍵在於找到問題、找對解決方法，中南部投入大筆預算仍淹水「不是錢的問題」。記者巫鴻瑋／攝影