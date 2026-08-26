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尤史經不拚連任國民黨徵召39歲盧玟欣戰恆春鎮長 牽動議員選情

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
國民黨屏東縣縣黨部徵召縣議員39歲盧玟參選恆春鎮長，盧連任兩屆縣議員，2026轉換跑道參選鎮長，也牽動第六選區縣議員選情。記者劉星君／攝影
國民黨屏東縣縣黨部徵召縣議員39歲盧玟參選恆春鎮長，盧連任兩屆縣議員，2026轉換跑道參選鎮長，也牽動第六選區縣議員選情。記者劉星君／攝影

屏東縣恆春鎮長國民黨籍尤史經因涉選罷法修法後參選資格恐有爭議，決定不連任，國民黨屏東縣縣黨部徵召縣議員39歲盧玟參選恆春鎮長，盧連任兩屆縣議員，2026轉換跑道參選鎮長，也牽動第六選區縣議員選情。

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盧玟欣是恆春在地人（四股頭）擔任兩屆屏東縣議員，也是屏東縣第六選區中最年輕的議員，問政扎實、服務親力親為不分黨派，長期關注基礎建設、觀光發展、在地醫療資源改善及弱勢關懷，深受鄉親肯定與信任。

恆春鎮長尤史經說，經過與地方各界人士討論，一致共推盧玟欣出線，盧玟欣是恆春鄉親看著長大孩子，身上展現出恆春人堅韌與勇敢精神，學經歷豐富且深具民意基礎，期盼鄉親全力支持，牽成恆春最年輕的第一位女鎮長。

國民黨屏東縣黨部主委蘇清泉、黨部團隊表示，面對未來產業升級、青年返鄉及基層福利等挑戰，恆春鎮需要兼具活力與政見溝通經驗的領航者，盧玟欣具備開創新局的特質，是帶領恆春邁向新局面的最佳人選。

盧玟欣說，感謝恆春半島鄉親長期疼惜與支持，她出生、成長於恆春，對家鄉有著無法割捨的情感。在尤鎮長及地方各界勸進下，決定接受徵召承擔重任。未來將秉持「傾聽民意、服務基層、打造新恆春」的理念，攜手全體鎮民共同爭取地方福祉，宣告「改變，就從恆春欣力量開始」。

國民黨徵召盧玟欣參選鎮長，民進黨提名捲土重來前鎮長陳文弘，2022年陳文弘爭取連任失利，當時與尤史經兩人票數僅差80票，尤史經險勝，另外還有鎮公所前秘書尤光彬，與前鎮長盧玉棟，四方競逐。

盧玟欣轉換跑道選鎮長，牽動縣議員第六選區變化，第六選區應選三席，現任議員包括國民黨籍張榮智、盧玟欣與民進黨籍潘芳泉，張、潘爭取連任，盧玟欣空出席次將成兵家必爭。

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