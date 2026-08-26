蔣萬安下周登記參選 沈伯洋笑稱還沒決定關鍵原因曝

地方公職人員選舉候選人登記從下周一開放登記至9月4日，台北市長蔣萬安傳出下周登記參選，民進黨台北市長參選人沈伯洋表示，由於立法院排程等問題時程仍未確認，「但一定會去登記啦。」不過後面幾天可能還有颱風等問題等確定就會對外公布。

沈伯洋表示，日期不前還在確認，除了是否好日子外，也確保不會卡到委員會、院會，尤其周末可能會有颱風，若有放假院會可能會延期，要確認一個比較安全時間。

而媒體追問無人機條例周五將三讀、美方軍售議題等，沈伯洋直言，無人機條例從第一次提出來已經歷非常久時間，立院攻防令人痛心，不管是跟美合作、飛宏供應鏈製造等都是跟國防有關係，但在野提出版本完全不是以國防角度出發，連軍事機密都寫在上面。

沈伯洋說，現在稅收有一大部分來自於科技，回到市政上面如何振興商圈、公共利益、運用傳統產業上，而無人機就是很好的方向，但立法院卻擋下相關條例，痛批「他們連庇護工場、社福預算都敢砍，何況是傳產？」呼籲蔣萬安每一次投反對票都有北市國民黨藍委，如果真得這麼關心中央國防、社福，就去阻止這些立委。