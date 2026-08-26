快訊

8月27日中元普度命理師曝12大禁忌 別報真實姓名跟住址

影／東琉線渡輪擱淺上百人待救 相關單位緊急救援

豪雨沖垮路面！高雄公車陷坑洞 民眾怒轟「路像紙糊」

聽新聞
0:00 / 0:00

蔣萬安下周登記參選 沈伯洋笑稱還沒決定關鍵原因曝

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
地方公職人員選舉候選人登記從下周一開放登記至9月4日，台北市長蔣萬安傳出下周登記參選，民進黨台北市長參選人沈伯洋表示，由於立法院排程等問題時程仍未確認，「但一定會去登記啦。」記者洪子凱／攝影
地方公職人員選舉候選人登記從下周一開放登記至9月4日，台北市長蔣萬安傳出下周登記參選，民進黨台北市長參選人沈伯洋表示，由於立法院排程等問題時程仍未確認，「但一定會去登記啦。」記者洪子凱／攝影

地方公職人員選舉候選人登記從下周一開放登記至9月4日，台北市長蔣萬安傳出下周登記參選，民進黨台北市長參選人沈伯洋表示，由於立法院排程等問題時程仍未確認，「但一定會去登記啦。」不過後面幾天可能還有颱風等問題等確定就會對外公布。

2026九合一選舉

沈伯洋表示，日期不前還在確認，除了是否好日子外，也確保不會卡到委員會、院會，尤其周末可能會有颱風，若有放假院會可能會延期，要確認一個比較安全時間。

而媒體追問無人機條例周五將三讀、美方軍售議題等，沈伯洋直言，無人機條例從第一次提出來已經歷非常久時間，立院攻防令人痛心，不管是跟美合作、飛宏供應鏈製造等都是跟國防有關係，但在野提出版本完全不是以國防角度出發，連軍事機密都寫在上面。

沈伯洋說，現在稅收有一大部分來自於科技，回到市政上面如何振興商圈、公共利益、運用傳統產業上，而無人機就是很好的方向，但立法院卻擋下相關條例，痛批「他們連庇護工場、社福預算都敢砍，何況是傳產？」呼籲蔣萬安每一次投反對票都有北市國民黨藍委，如果真得這麼關心中央國防、社福，就去阻止這些立委。

蔣萬安 沈伯洋 無人機 2026九合一選舉 台北市選舉

延伸閱讀

蔣萬安下周登記參選 沈伯洋競總先敲定

蔣萬安競辦總何時成立？議員曝最佳時間點...續打市政牌鞏固選情

無人機條例本周闖關 在野黨盼美技術移轉

延攬青年！沈伯洋發言團隊延攬2字頭帥哥美女 喊話「問A答A+++++」

相關新聞

李貞秀參選資格受矚 陸配能否選竹北市長？選委會揭關鍵

民眾黨前立委李貞秀今宣布投入竹北市長選戰，民進黨竹北市長參選人曾聖凱要求她就「雙重國籍」爭議說明。新竹縣選委會表示，陸配參選除須符合一般候選人資格外，還涉及是否已喪失大陸戶籍及「在台設籍滿10年」如何計算；依今年最新核釋，設籍10年須從完成繳附喪失中國大陸戶籍證明之日起算。

李貞秀表態選竹北市長 黃國昌：對邱臣遠不可能造成任何影響

民眾黨前立委李貞秀今天上午宣布，將投入竹北市長選戰，將與民眾黨提名的邱臣遠對決。民眾黨主席黃國昌表示，參選是每個公民的基本權利，他不會有什麼過度評論，也不認為李的參選對邱會造成任何影響，相信民眾黨徵召的是最佳竹北市長。

議員鼓勵到六都當副市長或選總統 張麗善10個字回應

雲林縣長張麗善昨天（25日）在雲林縣議會定期會做8年任期最後一次施政總報告，她細數縣府團隊推動的各項政策、建設，一共講了2小時，有議員質詢時勸進她可到六都擔任副市長或選總統，張麗善事後受訪表示，「沒有沒有沒有，想太多了」，強調當一天和尚撞一天鐘，會盡心盡力做到最後一刻，現階段最重要的任務就是做好輔選工作，只有輔選成功才能安心。

直擊高雄典寶溪淹水問題 李鴻源、柯志恩現場體檢：不是錢的問題

高雄連日豪雨導致典寶溪流域再度出現積淹水，高雄市長參選人、立委柯志恩今天邀請前內政部長李鴻源實地勘查，並與地方民代舉行治水座談，李鴻源在會中直言，高雄治水「錢不是問題」，關鍵在於有沒有找到淹水的真正原因、錢有沒有花在刀口上，以及後續由誰來執行，柯志恩則強調，這不是在罵中南部，而是希望用科學方法為淹水問題對症下藥。

蔣萬安下周登記參選 沈伯洋笑稱還沒決定關鍵原因曝

地方公職人員選舉候選人登記從下周一開放登記至9月4日，台北市長蔣萬安傳出下周登記參選，民進黨台北市長參選人沈伯洋表示，由於立法院排程等問題時程仍未確認，「但一定會去登記啦。」不過後面幾天可能還有颱風等問題等確定就會對外公布。

李四川新店掃街 寶高二期推動AI高科技產業進駐

國民黨新北市長參選人李四川今天前往新店建國及仁愛市場掃街拜票，在地民代及里長現身相挺，許多民眾也在市場高喊「凍蒜！」李四川受訪表示，會繼續推動新店寶高智慧產業園區第二期，帶動AI高科技產業進駐新店，創造更多年輕人在地就業機會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。