李四川新店掃街 寶高二期推動AI高科技產業進駐

國民黨新北市長參選人李四川今天前往新店建國及仁愛市場掃街拜票，在地民代及里長現身相挺，許多民眾也在市場高喊「凍蒜！」李四川受訪表示，會繼續推動新店寶高智慧產業園區第二期，帶動AI高科技產業進駐新店，創造更多年輕人在地就業機會。

李四川今前往新店市場掃街拜票，沿途受到攤商熱烈歡迎，紛紛高喊「凍蒜」、「市長好」，攤商們也送上菜頭、粽子、包子與鳳梨等吉祥物，表達祝福。除了新店在地10多名里長熱情站台力挺，新店建國集合攤販自治會長顧昌鳳也陪同掃街，市議員黃心華、陳儀君及參選人游皓麟並一同參與向鄉親問好。

許多民眾遠遠看到李四川來到，豎起大拇指、高喊「川伯」，興奮表達支持，更有攤商一見到李四川便握住他的手，大聲高呼「高票當選，李四川凍蒜！」一路上，民眾揮舞雙手熱情迎接，甚至有騎機車經過的民眾特地下車，戴著安全帽與李四川合照，現場氣氛熱烈。

李四川表示，他過去在台北縣、新北市服務的時期，參與過五重溪道路、安一路的興建以及推動安坑輕軌，感謝所有里長、第一線同仁及歷任市府團隊的努力，這些交通建設都已逐步完成，讓在地交通更加便利。他強調，未來擔任市長，將全力推動新店寶高智慧產業園區第二期，帶動AI高科技產業進駐新店，創造更多年輕人在地就業機會。

國民黨新北市長參選人李四川今天前往新店建國及仁愛市場掃街拜票。記者林媛玲／攝影