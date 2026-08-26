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李貞秀參選資格受矚 陸配能否選竹北市長？選委會揭關鍵

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李貞秀參選資格受矚 陸配能否選竹北市長？選委會揭關鍵

聯合報／ 記者黃羿馨郭政芬／新竹即時報導
民眾黨前立委李貞秀今宣布投入竹北市長選戰，民進黨竹北市長參選人曾聖凱要求她就「雙重國籍」爭議說明。聯合報系資料照
民眾黨前立委李貞秀今宣布投入竹北市長選戰，民進黨竹北市長參選人曾聖凱要求她就「雙重國籍」爭議說明。聯合報系資料照

民眾黨前立委李貞秀今宣布投入竹北市長選戰，民進黨竹北市長參選人曾聖凱要求她就「雙重國籍」爭議說明。新竹縣選委會表示，陸配參選除須符合一般候選人資格外，還涉及是否已喪失大陸戶籍及「在台設籍滿10年」如何計算；依今年最新核釋，設籍10年須從完成繳附喪失中國大陸戶籍證明之日起算。

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李貞秀今天宣布參選竹北市長，民進黨竹北市長參選人曾聖凱隨後表示，任何有意願參選竹北市長的市民，只要符合中華民國法律規定的參選資格，都應受到尊重，但也期待李貞秀針對外界關切的「雙重國籍」、「戶籍」及「任公職資格」依法提出完整證明，交由選務機關確認。李貞秀對此僅回應「尊重」。

針對具陸配背景者參選資格，新竹縣選委會表示，現行候選人登記審查已有明確規範，候選人申請登記時，須具結「未在大陸地區設有戶籍，包括大陸地區居民身分證、定居證，或領用大陸地區護照」，並聲明不具中華民國以外國家國籍，包括「中華人民共和國」或其他政權國籍。

選委會指出，陸配參選另一關鍵在於「在台設籍滿10年」的計算方式。依陸委會今年4月16日最新核釋，大陸地區人民經許可在台定居設籍後，還必須完成繳附「喪失中國大陸戶籍證明」，10年期間是從完成繳附證明之日起算，而非單純從取得台灣戶籍時起算；在完成註銷大陸戶籍前，依法仍屬大陸地區人民。

選委會表示，今年候選人登記申請調查表及選舉公報政見稿，都增列相關具結欄位，要求候選人勾選確認；其中選舉公報政見稿也明定，具結內容須與登記申請調查表一致。 至於個別參選人是否符合資格，仍須待正式提出候選人登記後，依其所附資料及相關規定進行審查。

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