沈伯洋拋「都市林」政策提4改革 設立規模10億基金助北市降溫

民進黨台北市長參選人沈伯洋今提出樹木維護新政，為讓城市有效降溫，拋出4大改革包含成立府級專責委員會統籌推動專法、專責組織及專款基金，導入數位雙生智慧管理，建立市民參與機制及廢木料循環再利用。沈表示，預計需要10億基金成本，經費來源可透過預算、特定稅收、企業認養來達成國際都市林「3-30-300」目標，讓北市成為更永續宜居城市。

沈伯洋指出，台北市現行面臨4大困進包含綠覆率遠低國際標準、且樹木維護保養採購制度常受最低標與結案期牽制，加上權責分散各單位易互踢皮球、病樹資訊不夠公開透明往往颱風前才匆忙修砍，加上長期缺乏與市民溝通，讓護樹與公安陷入不必要對立，還有市府忽視培養相關綠領人才，導致政策執行與規範產生落差。

沈伯洋說，只要把樹種回來也能讓台北市不會那麼熱，他提出「3-30-300」計畫盼市長任期內達成市民從住家看出去有3顆可見樹木、20%樹覆率及30%綠覆率目標、住家300公尺內有綠蔭公園，也提出四項改革包含高層級統籌都市林政策，落實「專責、專法、專款、專業」、智慧管理樹木、公開透明邀市民共同參與、樹木循環重生利用等。

沈伯洋表示，若當選首先成立副市長層級督導統合各局處業務「都市森林委員會」並與議會合作制定「台北都市林自治條例」，並結合職訓、學術單位及民間力量，系統系培養樹醫生、園藝工程與園藝經理三類人才，並改變招標現況；種樹則建置「樹木版都市計畫」，確立先有根域，才准種樹，從市府公有地及校園檢討圍牆退縮換回樹木根域與行人安全舒適通行，既有路樹結合數位雙生、監控系統及動態健康履歷，公開健康風險、修剪、傾斜等紀錄。

沈伯洋提到，可與中央現有涼感地圖（Cool Map）合作，串接樹籍、氣象、體感溫度與市民回報互動系統，依高溫熱點投入樹木、遮蔭及補水等設並建立維護與溝通平台，設立市府、居民、樹木專家、保險業者、都計或樹管委員至少五位代表，在樹木移除前能經市府、專家及民間共同討論。

而面對生病或遭吹倒、砍斷樹木利用，沈表示，現行大多修剪後的廢木料多半直接焚燒，未來將成立廢木料銀行接手，與新創及學術合作，提供木料，優先再製公共設施、高值產品與生物炭等，生質能發電只作最後處理，不輕易浪費。

民進黨台北市長參選人沈伯洋今提出樹木維護新政，為讓城市有效降溫，拋出4大改革包含成立府級專責委員會統籌推動專法、專責組織及專款基金，導入數位雙生智慧管理，建立市民參與機制及廢木料循環再利用。記者洪子凱／攝影