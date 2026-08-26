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竹北市長選戰多一咖！曾聖凱要求說明雙重國籍爭議 李貞秀回應

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
民眾黨前立委李貞秀今宣布投入竹北市長選戰，民進黨竹北市長參選人曾聖凱要求她就「雙重國籍」、「戶籍」及「任公職資格」提出完整證明。記者黃羿馨／攝影
民眾黨前立委李貞秀今宣布投入竹北市長選戰，民進黨竹北市長參選人曾聖凱要求她就「雙重國籍」、「戶籍」及「任公職資格」提出完整證明。記者黃羿馨／攝影

民眾黨前立委李貞秀今宣布投入竹北市長選戰，民進黨竹北市長參選人曾聖凱要求她就「雙重國籍」、「戶籍」及「任公職資格」提出完整證明，由選務機關確認；李貞秀僅回應「尊重」。國民黨竹北市長參選人吳旭智則稱，選舉最終仍要回到市民檢驗。

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曾聖凱表示，任何有意願參選竹北市長的市民，只要符合中華民國法律規定的參選資格，都應該受到尊重。李貞秀有意參選，他也很期待李可以就這次參選的機會，將外界關切的「雙重國籍」、「戶籍」及「任公職資格」依法提出完整證明，由選務機關確認參選資格。

曾聖凱說，只要符合參選資格、真心為了竹北這座城市好、願意接受市民檢驗的候選人，他當然歡迎，也會給予祝福，「這就是民主法治的精神，也是我們竹北市民共同的期待。」

對於曾聖凱的說法，李貞秀回應「尊重」，未再多做說明。

李貞秀今天宣布投入竹北市長選戰後，也讓原已逐漸升溫的竹北市長選情再添變數。國民黨竹北市長參選人吳旭智表示，竹北是一座很好的城市，有人願意投入，都值得尊重。

吳旭智表示，現階段對他而言，最重要的就是繼續走入基層、不斷懇託，也持續凝聚、整合更多支持的力量，爭取最多竹北市民的認同。

吳旭智說，「選舉最後還是要回到市民。」這八年來，從議會監督到地方服務，包括爭取大眾運輸，推動YouBike、快捷9公車；爭取高中就學權益、舉辦數百場親子講座、幫助特殊氣質孩子找回自信、把科技落實到地方發展，以及連結各界資源照顧地方弱勢等，都是他每天實際面對的事情。

吳旭智表示，相信竹北市民會仔細檢視每一位候選人過去的實績、對地方的了解，以及所提出的政見與治理能力，最後做出對竹北最好的選擇。

被開除黨籍的民眾黨前立委李貞秀今宣布參選竹北市長，提出交通、教育等五大政見，為竹北選戰再添變數。圖／取自李貞秀臉書
被開除黨籍的民眾黨前立委李貞秀今宣布參選竹北市長，提出交通、教育等五大政見，為竹北選戰再添變數。圖／取自李貞秀臉書

國民黨竹北市長參選人吳旭智表示，竹北是一座很好的城市，有人願意投入，都值得尊重。圖／吳旭智團隊提供
國民黨竹北市長參選人吳旭智表示，竹北是一座很好的城市，有人願意投入，都值得尊重。圖／吳旭智團隊提供

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