游盈隆：李貞秀參選資格竹縣選委會認定 還未涉國籍法問題

陸配李貞秀過去曾因國籍爭議等風波遭民眾黨開除黨籍、失去立委資格，今臉書宣布參選竹北市長。中選會主委游盈隆表示，一般情況下，對鄉鎮市長及市民代表的參選資格，只要新竹縣選委會認定就可以，「除非有特殊的狀況」，中選會才會介入。不過，游盈隆也重申，參選資格還沒牽涉國籍法的問題。

中選會日前曾宣布，若有原大陸地區人民申請登記為候選人，各縣市選委會將請戶政事務所協助查詢候選人是否有繳附喪失原籍證明註記，且會以繳附喪失原籍證明日起算，是否已在台灣地區設籍滿10年。

游盈隆今上午開「向人民報告」記者會，被問及李貞秀參選資格，他說，中選會都有一套完備的辦法，根據「選罷法」，李貞秀要參選竹北市長，其受理及審查的機關是新竹縣選委會。新竹縣選委會將依照規定去辦理。

游盈隆說明，一般情況下，對於鄉鎮市長及鄉鎮市民代表的參選資格審查，只要地方選委會認定就可以，即為最終決定，「除非有一些特殊的狀況」，中選會才會需要去介入，「因為依法中選會對於地方選委會的選務處置有監督之責，所以這件事情就是由新竹縣選委會去做認定。」

媒體追問若李貞秀無法繳交10年前的放棄證明，會有怎樣的審查流程？游盈隆說，相信全國22個地方選委會都會依照最新的規定辦理，「而他們的決定一般來講就是最後的決定，除非是有爭議的；有爭議的話，中選會會去關切、去了解、去做處理。」

游盈隆表示，目前這件事情還沒有牽涉到國籍法的問題，現在目前都面臨參選資格的問題，「所以我過去所說的話，到現在我的立場都沒有改變」，目前牽涉到參選資格的部分，重點在於「入籍是否滿十年的認定」，陸委會對此有新的認定，所以目前候選人可能會面對這樣的衝擊。

游盈隆說明，他前往19個地方選委會視察選務工作的時候，每一次都特別講到這一個部分，說明今年關於選務措施有哪些是新規定時，其中就包括這一個「陸配參政權」的問題。針對新的措施與規定，中選會一貫的立場就是「我們尊重陸委會作為兩岸人民關係條例主管機關的認定與決定。」