李四川批統籌款太低 蘇巧慧競辦：你當副市長時怎不跟傅崐萁講？

國民黨新北市長候選人李四川批評中央給新北的統籌分配款太低，蘇巧慧競選辦公室發言人馬亨亨·夷將今天表示，現在統籌款分配的公式，就是用傅崐萁的版本修法的結果。當時民進黨新北立委大聲抗議、新北財政局長也說看了會吐血，但當時的台北市副市長李四川、所有國民黨立委，都沒有向傅崐萁提出抗議，導致台北市人口比新北少了160萬人，面積只有新北的約7分之1，人均分配金額卻是新北的兩倍，極度不公平。

馬亨亨·夷將強調，新北的人口是全國最多，每一份資源的運用都很重要，在藍白如此獨厚台北市的修法後，台北市可以盡情揮霍，而未來的新北市長只能持續爭取中央資源，善用市府的每一分錢。

馬亨亨·夷將說，絕對不能像李四川那樣拿人民血汗錢，去做每座744萬卻超過一年還做不出來的遮陽設施，或是花費413萬卻生鏽無法使用的巴西蘑菇公車亭。馬亨亨·夷將說，善於持家的市長，才會是一個好市長。