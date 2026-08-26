新北統籌分配人均最低 李四川重申：爭取預算是蘇巧慧委員的工作

財政部公布統籌分配款新北因人口多，人均在六都敬陪末座，藍綠新北市長參選人都喊不公平，昨蘇巧慧稱台北市的人均分配是新北市的兩倍，極度不公平。今李四川至新店建國市場掃街時受訪強調，蘇巧慧委員還是立法委員，這才是她該有的工作，要為新北市民爭取預算。

對於新北的統籌分配款因人口數多，平均僅2.66萬元，在六都敬陪末座，也是全台人均最低，蘇巧慧昨天表示，從過去在立法院的時候就反對這種不公平版本，未來她當市長一定會極力向中央爭取任何一分資源，來建設新北市。

李四川今表示，昨天侯友宜市長也講得很清楚，雖統籌分配款增加，但中央又把計畫型跟一般性的補助刪減，這就是玩兩手策略，一邊給錢，一邊又把錢拿回去，蘇巧慧委員還是立法委員，應該要求中央，除了統籌分配款該給就該給，所有計畫型補助跟一般性補助都必須要維持原來給新北的錢，這樣才是她該有的工作，蘇巧慧應聽進去侯市長所提的意見，在中央為新北市民爭取預算。