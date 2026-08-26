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孫文學校AI民調統計：李四川領先蘇巧慧6.45個百分點

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川。聯合報系資料照
國民黨新北市長參選人李四川。聯合報系資料照

孫文學校總校長張亞中成立「AI民意與數據研究中心」，今日公布首波2026新北市長選舉AI選情分析。研究中心綜合歷次選舉開票資料、人口及近期公開民調綜合統計，在李四川蘇巧慧兩人對決情況下，估李四川支持度53.23%、蘇巧慧46.77%，李四川領先6.45個百分點。

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進一步剖析新北市1032個里，李四川在568個里取得過半優勢，蘇巧慧在464個里取得過半，其中李四川明顯領先417里，蘇巧慧明顯領先291里，另有324個里雙方支持度落在47%至53%之間，約占新北市3成，顯示相當多地區仍處於拉鋸狀態。

分析發現，新北不少里的選情相當接近，候選人的全市支持度只要變動1個百分點，就可能有約50至58個里改變領先者。蘇巧慧目前為46.77%，距離50%仍有3.23個百分點；但這次納入分析的5份公開民調中，有4份呈現李四川領先，也有1份由蘇巧慧領先。李四川目前雖居較有利位置，但各家民調尚未呈現完全一致的結果，因此目前還不能把新北市長選戰解讀為已經定局。

從新北市29個行政區來看，雙方都有明顯的優勢區。蘇巧慧目前支持度較高的5個行政區，分別為貢寮59.4%、蘆洲55.7%、坪林55.7%、三重54.4%、石碇53.6%；李四川支持度較高的5個行政區，為烏來66.6%、新店65.8%、永和63.9%、中和60.5%、瑞芳58.2%。

分析指出，左右最後結果的可能是雙方差距很小、人口又多的地區。以蘇巧慧目前推估支持度來看，板橋49.8%、泰山49.5%、樹林50.6%、鶯歌50.5%、土城48.5%，幾乎全部緊貼5成。其中板橋共有126里，是新北市人口與選票規模最大的區域之一，雙方目前幾乎呈現五五波。意味未來新北選戰真正的攻防焦點，可能落在板橋、土城、樹林、鶯歌、泰山等競爭最接近的區域。

孫文學校AI民意中心運用政府公開資料，整理新北市各里的年齡、性別、婚姻、教育程度及所得等人口特徵，建立涵蓋1032個里、合計338萬多人、超過12萬種人口組合的統計資料，觀察不同人口特徵可能呈現的政治傾向。

從年齡來看，模型分析顯示，20至29歲族群呈現蘇巧慧53.6%、李四川46.4%；30至39歲則為李四川54.5%、蘇巧慧45.5%；40至49歲差距最大，李四川59.7%、蘇巧慧40.3%。50至59歲為李四川53.1%、蘇巧慧46.9%；60至69歲兩人最接近，李四川49.6%、蘇巧慧50.4%；70歲以上則為李四川53.3%、蘇巧慧46.7%。

教育程度方面，國中以下族群呈現蘇巧慧54.0%、李四川46.0%；高中職為李四川51.9%、蘇巧慧48.1%；大專以上則為李四川58.0%、蘇巧慧42.0%。

孫文學校AI民意中心強調，本次發布的選情分析非孫文學校自行打電話做民調，也沒有進行網路問卷或訪問任何一名選民。使用資料包括中央選舉委員會歷次開票結果、政府人口與所得統計，以及各民調機構已經公開發布的調查結果，全屬公開資料。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧。聯合報系資料照
民進黨新北市長參選人蘇巧慧。聯合報系資料照

李四川 蘇巧慧 孫文學校 2026九合一選舉 民調 新北市選舉

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