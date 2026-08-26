李貞秀宣布參選竹北市長 江和樹：先說資格是否符合

被開除黨籍的民眾黨前立委李貞秀今宣布參選竹北市長，民眾黨中央委員、台中市議員江和樹今質疑，她的身分到底合不合格，中選會應該要先了解。

他說，李貞秀先前當立委時，就因為國籍問題就引發非常大的爭議，甚至連調閱機密資料都受到限制。如今要參選竹北市長，應該先向社會說明中國戶籍是否已經依法註銷？中國國籍是否已依法放棄？以及是否符合目前中選會對陸配參選的資格規定？

江和樹說，尊重新住民投入公共事務的權利，但參選不是喊一喊就好，資格一定要先講清楚，中選會這一關可以過嗎，還是只是在炒聲量？

他說，這不是歧視任何新住民，而是市長掌握的是一座城市的行政權與重大資訊，對中華民國的忠誠不能有模糊空間。只要資格合法、資料透明，人民自己會判斷。但資格若有爭議，就應該先釐清，再談選舉。