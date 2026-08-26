聽新聞
0:00 / 0:00
李貞秀宣布參選竹北市長 江和樹：先說資格是否符合
被開除黨籍的民眾黨前立委李貞秀今宣布參選竹北市長，民眾黨中央委員、台中市議員江和樹今質疑，她的身分到底合不合格，中選會應該要先了解。
2026九合一選舉
他說，李貞秀先前當立委時，就因為國籍問題就引發非常大的爭議，甚至連調閱機密資料都受到限制。如今要參選竹北市長，應該先向社會說明中國戶籍是否已經依法註銷？中國國籍是否已依法放棄？以及是否符合目前中選會對陸配參選的資格規定？
江和樹說，尊重新住民投入公共事務的權利，但參選不是喊一喊就好，資格一定要先講清楚，中選會這一關可以過嗎，還是只是在炒聲量？
他說，這不是歧視任何新住民，而是市長掌握的是一座城市的行政權與重大資訊，對中華民國的忠誠不能有模糊空間。只要資格合法、資料透明，人民自己會判斷。但資格若有爭議，就應該先釐清，再談選舉。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。