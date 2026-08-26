李貞秀要選竹北市長 陳昭姿尊重但好奇：資格能登記？

有關民眾黨前立委李貞秀宣布參選竹北市長，民眾黨立委陳昭姿今天說，李貞秀已經不是民眾黨員，「對黨員的約束力，不會發生在她身上」，尊重每個人參選的權利，然而內政部與陸委會對其立委資格有所疑慮，這些理由到現在都沒有改變，請問李貞秀是否能夠登記參選？

李貞秀今天在臉書以「竹北，是我堅定的選擇」為題發文表示，她決定接受竹北市民的面試與檢驗，正式應徵竹北市長莊重的職位，「這不是臨時起意的政治決定，而是歷經嚴酷的政治淬鍊之後，我對這座城市作出的承諾」，懇請竹北市民票投李貞秀，選擇李貞秀當選竹北市長。

陳昭姿上午在立法院受訪時說，李貞秀已經不是民眾黨員，「基本上不是黨員的話，我們對黨員的約束力，不會發生在她身上」，自己尊重每個人參選的權利，因為這是我國憲法有所明定，然而李貞秀一開始離開的原因，主要還是來自其不分區立委的資格，內政部與陸委會當時有所質疑，請問李貞秀是否能夠登記參選？

陳昭姿表示，如果李貞秀當選竹北市長，內政部與陸委會是否又用搬出同樣的理由，聲稱當事人無法取得中國除籍證明等，這些理由到今天都沒有改變，因此這件事情本身有其複雜程度，「但是我還是要重申，每一個人都有參選、參政的權利，我們給予尊重」。