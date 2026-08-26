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柯志恩勘災座車拋錨爬窗脫困 陳其邁致電慰問：有提醒她注意安全
國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩昨前往阿蓮區勘災，行經潭底路時座車拋錨受困，她最後爬窗脫險並持續涉水勘災，引發議論；市長陳其邁今天被問到此事，他表示，昨有致電慰問柯，提醒她「勘災很辛苦，要注意安全」。
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陳其邁表示，昨天得知柯志恩在阿蓮勘災碰上積水受困後，有打電話給她提醒「小心一點」，車經過時，如果看到積水就不要再過去，比較安全。
陳其邁說，阿蓮玉庫社區、潭底路地勢較低窪，大雨來襲時水位上升非常快，容易出現積淹水問題，昨天陪同總統視察土庫排水下游的五甲尾滯洪池工程，也向中央爭取13.8億元經費，興建玉庫附近的土庫滯洪池。
他指出，當地地勢低窪，除了滯洪池之外，也希望增設玉庫抽水站、提高抽水量能，透過滯洪及抽排雙管齊下，才能夠解決土庫排水上游、中游積淹水問題，改善阿蓮玉庫一帶逢雨容易淹水的情形。
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