台東豪雨再現積淹水 議長吳秀華籲檢視治水責任與成效

近日台東接連遭遇強降雨，台東市南王、東方大鎮等過去較容易積淹水的區域，再度出現積水情形。面對豪雨一來，居民就得忙著擋水、守護家園，縣議長吳秀華表示，極端氣候已成為台東必須正視的現實，治水思維也應隨之調整，不能每逢大雨才疲於應變。

吳秀華指出，南王、東方大鎮等地的積淹水問題並非第一次發生，相關區域應列為治水優先處理對象。在長期工程尚未全面完成前，縣府也可思考從降低災害風險著手，例如研議補助民眾設置防水閘門、擋水板等設備，先減少雨水進入住家造成的損失。

她表示，防水閘門及擋水板只能算是短期防災措施，長期而言，仍應全面檢視排水系統、雨水下水道及易淹水區域，找出排水瓶頸，提出具體改善計畫，從源頭降低淹水風險。

吳秀華也關注中央與地方未來在治水經費上的責任分配。她指出，行政院將台東縣調整為「財政等級第一級」後，包括縣管河川、區域排水、雨水下水道及易淹水地區治理等工作，地方可能需要承擔更多財政責任。

她認為，台東幅員廣大，人口及財政規模相對有限，中央與地方在治水經費及責任上的分配是否合理，有必要進一步檢視，不能讓地方因財政制度調整而在治水工作上承受過大的負擔。

除了經費問題，吳秀華認為治水工程也應建立更明確的績效檢驗機制，不能只看投入多少經費、完成多少工程，更要檢視工程完成後是否真的降低淹水風險。

她表示，民眾最直接的感受，就是大雨來了還會不會」。治水不應只是年度預算上的數字，而應以實際降低災害風險為最終目標。

「該地方承擔的，我們不推卸；該中央負責的，我一定據理力爭。」吳秀華說，自己期待的不是一年編列多少治水預算，而是下一場大雨來臨時，台東能少淹一個地方、少一戶鄉親受災。

吳秀華強調，治水攸關每一位台東鄉親的生命財產安全，不只是政績工程。面對極端降雨日益頻繁，台東應重新檢視治水策略，讓防災走在災害前面，也讓治水工程真正回應居民長期面對的積淹水問題。