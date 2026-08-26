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被民眾黨開除後再戰 李貞秀宣布選竹北市長 邱臣遠回應了

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
被開除黨籍的民眾黨前立委李貞秀今宣布參選竹北市長，提出交通、教育等五大政見，為竹北選戰再添變數。圖／取自李貞秀臉書
被開除黨籍的民眾黨前立委李貞秀今宣布參選竹北市長，提出交通、教育等五大政見，為竹北選戰再添變數。圖／取自李貞秀臉書

被開除黨籍的民眾黨前立委李貞秀今宣布參選竹北市長，提出交通、教育等五大政見，為竹北選戰再添變數。民眾黨已正式徵召新竹市前副市長邱臣遠參選。邱臣遠回應，上周已知李有參選意願，自己身為黨正式提名人選，將持續提出政見，全力爭取市民支持。

2026九合一選舉

李貞秀因多次失言風波、公開談及黨內事務引發爭議，今年4月遭民眾黨開除黨籍。時隔數月，她今天上午在臉書以「竹北，是我堅定的選擇」為題，正式宣布投入竹北市長選舉。她表示，參選並非臨時起意，而是歷經政治淬鍊後，對竹北這座城市作出的承諾。

李貞秀表示，竹北匯聚許多科技產業人才，是快速成長、充滿希望的城市，科技人努力工作、影響世界，下班回家後，也值得擁有讓家人快樂生活、孩子平安成長的城市。她強調，「別人從政治看竹北，我從生活看竹北」，市民不需要一個忙著證明自己的市長，而是肯踏實做事、真正把市政民生放在心頭的市長。

李貞秀同步提出「竹北城市治理白皮書」五大施政方向。交通方面，主張全面體檢並串聯行人、通學步道，盤點號誌、標線及路牌；教育方面，推動公立各級學校營養午餐升級，並在法規可行範圍內完善導護志工保險、裝備及獎助津貼。

遊憩方面，她主張盤點竹北山、海、河、溪資源，翻新公共設施；環境方面，強化事業廢水稽查、跨機關通報及汙染追蹤；治理方面則推動數位治理、資訊公開、市民參與及智慧城市工具，強調「能在線上辦理，就不要讓市民多跑一趟」，減少重複填表及行政程序。

李貞秀表示，這些政策來自身為「竹北媽媽」的生活經驗，包括市場採買、運動休憩、開車經過路口、牽孩子過馬路及參與家長會時的觀察，希望市民把未來4年的市政工作交給她。

李貞秀投入選戰，讓民眾黨布局增添變數。邱臣遠表示，上周末跑地方行程時確實遇到李貞秀，李當時前來致意並表達參選意願。他身為民眾黨正式徵召提名的竹北市長參選人，近期已陸續提出「1268長輩照顧方案」、「1314神隊友育兒方案」及「竹北商圈升級計畫」等政見，未來會持續提出更多城市願景，全力爭取竹北市民支持。

李貞秀 竹北 邱臣遠 2026九合一選舉

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