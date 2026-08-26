蔣萬安競辦總何時成立？議員曝最佳時間點...續打市政牌鞏固選情

台北市長蔣萬安爭取連任，下周將赴市選委會登記參選，據了解，因北市議會總質詢下周開始，競選辦公室最快要等總質詢過後，由於蔣萬安是現任市長，幕僚表示，現階段還是以做好市政，並且推出各項新政策。

國民黨議員張斯綱說，蔣萬安年底是爭取連任，就現任市長來說，並不急著成立競選總部，畢竟市長每天都在跑市政行程，選舉形式不需要急，也有其現任優勢，他認為競辦成立時間點落在十月初、雙十節前後，應該就差不多。

對於今年選情冷，張斯綱認為，蔣萬安的選戰節奏不需跟著沈伯洋起舞，但可針對中央施政引發民怨的議題，激發藍營支持者出來投票。

國民黨議員李明賢也說，今年選情的確特別冷，但對現任來說有其優勢，市長蔣萬安還是要持續打「市政牌」鞏固選情，他認為競選總部成立愈晚愈好，但蔣萬安也要扮演好母雞，拉抬台北市小雞，讓議員席次最大化。

蔣萬安對手民進黨參選人沈伯洋，李明賢認為，沈伯洋選市長像是在Cosplay、走過場，台北市456個里都還沒有走完一遍，現在訪完美國，又要去訪日，好像辦家家酒，質疑沈伯洋選市長的認真程度，沒有像2022年的陳時中認真。