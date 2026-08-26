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全國墊底 新北統籌分配款 李、蘇抱不平

聯合報／ 記者林媛玲黃子騰／新北報導
國民黨新北市長參選人李四川（前中）批中央在分配稅款玩兩面手法，「先加上去，再刪回來。」記者邱德祥／攝影
國民黨新北市長參選人李四川（前中）批中央在分配稅款玩兩面手法，「先加上去，再刪回來。」記者邱德祥／攝影

財政部國庫署公布地方政府明年獲配的中央普通統籌分配稅款，以人均獲配數計算，新北因人口較多，僅二點六六萬元，在六都中敬陪末座，也是全台最低。國民黨市長參選人李四川、民進黨蘇巧慧都發出不平之鳴，直呼對新北不公平。

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「中央別玩兩面手法，新北人要個合理說法。」李四川說，財政部公布明年度統籌分配稅款，看起來新北增加一○六億，但人均二點六六萬卻在六都墊底。

「中央、地方我都待過，這種帳我看得懂，該爭的我來爭。」李四川說，這情況就是統籌分配款先加上去，一般補助、計畫型補助再刪回來，中央表面上加預算，但市民冷暖自知，不分藍綠的新北人，都該說一句公道話，對手蘇巧慧現在仍是立委，應為新北市民發聲。

「這個分配當然不公平。」蘇巧慧說，台北市人口比新北市少一六○萬，但人均是新北兩倍，未來她當市長一定極力向中央爭取更多資源建設新北。蘇強調，她在立法院曾發聲反對這種不公平版本，也希望對新北市的補助能再增加。

新北市長侯友宜說，新北每年幾乎都短絀一三○多億，財政壓力大，建議中央少扣補助款，讓新北能夠更往前走。

侯友宜談到，統籌分配稅款新北雖有比去年增加一○六億，但還沒到位，就算這些錢到位了，也是全國人均預算最低的，「中央真的要好好地支援地方，不要一下子說統籌分配稅款多了，又把補助款扣走很多，有加等於沒加。」

另，李四川昨成立「新北市婦女會挺川後援會」，婆婆媽媽高喊「川伯我愛你」，等待合影人潮環繞全場，氣氛沸騰。李說，從事公職初衷就是為民眾解決問題，信念從未改變。

蘇巧慧昨視察「塔寮坑二抽水站」智慧防汛設施，蘇強調，只要為新北好，就該不分黨派一起努力，會持續向中央爭取更多資源，推動新北防洪工程，守護市民安全。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（前排右二）也認為統籌稅款分配不公；市長侯友宜（前排右）建議中央少扣補助款。記者黃子騰／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（前排右二）也認為統籌稅款分配不公；市長侯友宜（前排右）建議中央少扣補助款。記者黃子騰／攝影

2026九合一選舉 李四川 蘇巧慧 新北市選舉

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