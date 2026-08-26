選情初探／嘉市長黃敏惠姪子選西區議員 攪動戰局

嘉義市議員第二選區應選十三席，包含婦女保障名額三席，下屆已十九人表態投入，其中十一人要拚連任，開放登記後不排除再增加，而市長黃敏惠的姪子黃政融以無黨籍參選，黃敏惠輔選，盼延續黃家政治香火，成為新人中的震撼彈。

第二選區為西區，近幾屆參選情況踴躍，二○一四年十八人參選、二○一八年廿二人、本屆也廿二人，現任為國民黨張秀華、鄭光宏、黃思婷，民進黨黃大祐、林煒軒，無黨籍議長陳姿妏，以及李忠曆、孫貫志、黃敏修、王浩、蔡坤叡、蘇澤峰，民進黨蔡文旭任內過世，其餘僅蘇澤峰不選連任。

國民黨提名六連霸的黨團書記長張秀華、鄭光宏、黃思婷三人爭取連任，張秀華已六連霸議員，本屆也是全市議員最高票，鄭光宏、黃思婷也是本屆得票前段班。

民進黨提名現任議員兼市黨部主委黃大祐、林煒軒拚連任，另還有市黨部執委陳品蓁、前里長許明對、新人曾奕豪，但許明對月初對外宣布退出選舉，黨部正做確認。

無黨籍部分，議長陳姿妏、以及議員李忠曆、孫貫志、黃敏修、王浩、蔡坤叡六人都要拚連任，新人則有黃敏惠姪子黃政融，為黃家第三代首度投入選舉，成焦點；蔡坤叡堂兄慶安社區發展協會理事長蔡坤達也表態參選；前副議長蘇澤峰由妻子林子淨接棒出征；媒體人陳致愷投入競逐。此外，時代力量、小歐盟、台灣基進及台灣綠黨組成「台灣前進陣線」，共推小歐盟召集人林詩涵參選西區議員。

一名熟知地方政壇人士分析，因綠營資深議員蔡文旭辭世，票源重新分配，有許多變數。