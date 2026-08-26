選情初探／苗栗縣頭份市長選舉 藍綠青壯世代對決

苗栗縣下屆頭份市長選舉呈現藍、綠青壯世代對決的局面，國民黨提名縣議員徐功凡參選，無黨籍曾玟學獲民進黨支持，以結盟方式代表泛綠陣營參選；頭份市是苗栗縣人口最多的城市，也是全縣最大票倉，已成兵家必爭之地，年底將是兩名青壯世代精英的頂尖對決，勝負難料。

徐功凡與曾玟學都在二○一八年縣議員第五選區（頭份、三灣、南庄）首度參選，順利成為新科議員，兩人也成功連任第廿屆議員。

徐功凡是頭份子弟，曾任前立委徐志榮、前縣長徐耀昌頭份服務處秘書，廿年前擔任馬英九辦公室青年軍，此次從議員轉換跑道參選市長，喊出推動「頭份NEXT 城市升級二點○」，盼以建設帶領頭份邁向下一個黃金十年，展現勢在必得雄心。

曾玟學於二○二○年退出時代力量後，一直保持無黨籍身分在地經營，本屆議員以一萬一一四九票當選，票數是全縣最高，兩年前首度與民進黨結盟參選苗栗山線立委，如今轉戰頭份市長選舉，也獲得綠營支持，主打頭份大步向前，實力不容小覷。

徐功凡說，市民期待的不只是願景，更是能夠落實政策、推動建設、解決問題的執行力，他會持續將重心放在頭份的建設與發展。

曾玟學說，這次參選頭份市長是他從政以來面對的「最小選區」，目前除了站路口拜票、深入社區拜訪，也透過臉書發表政見，雖與民進黨結盟，但他希望保有充足「獨立性」打好選戰。

地方觀察頭份市長選戰態勢，藍營已擺脫本屆因縣長選舉提名爭議產生的隔閡，趨向團結整合，加上副議長張淑芬等強棒都在頭份議員選區爭取連任，徐功凡打組織戰有優勢，但頭份外來年輕人口不斷增加，人口結構改變、年輕選民自主性強，曾玟學知名度高，雙方各有擅場，一場激戰難免。