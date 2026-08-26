台中寵物政見 何欣純提加碼、江啟臣規畫中

毛小孩成現代人寵兒。民進黨台中市長參選人何欣純昨發表寵物政見，她提出升級公園寵物專區，補助領養犬貓打疫苗五百元，還加碼推出台中版五百元寵物券，植入晶片可到寵物用品店消費。國民黨台中市長江啟臣辦公室表示，對於毛小孩政見正蒐集意見與規畫，日後再正式公布。

何欣純表示，時代進步，對寵物有新的觀念，若未來當選台中市長，要打造毛孩新樂園，讓寵物、飼主都快樂；台中市犬貓登記數全國第二，今年六月底突破三七點九萬隻，中市有近三百家動物醫院、上千名獸醫師，合法寵物業五五○家全國第一。

她提出，全面升級公園寵物專區，增加飲水、清潔與夜間照明，台中通App增加毛孩友善專區，串聯寵物友善店家；其次將補助動物醫院增加夜間急診服務、動物醫事助理培訓費。

她說，要加強查緝非法與來源不明的犬貓，鼓勵市民到公立動物之家領養，首次打疫苗補助五百元，並提供免費健檢；擴大辦理寵物食品、用品、寄養、美容等從業人員培訓，將比照農業部，發行台中版五百元寵物券，只要植入晶片完成登記即可領取，可到農會、寵物用品店消費。