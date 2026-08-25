「堅持ㄟ勇氣」翻轉礁溪再續 林聰池發布形象影片訴求建設進行式

宜蘭礁溪鄉縣議員席次多1席，這屆以最高票當選的林聰池今天發表形象影片與競選看板，把4年前參選的「改變ㄟ勇氣」，擴大延伸成為「堅持ㄟ勇氣」，他說，任內爭取多項建設目前處於進行中的重要關鍵，期盼與鄉親再次攜手，讓礁溪的進步不中斷。

林聰池表示，4年前有幸獲鄉親信任拿下第一高票，他始終以民意為依歸，頂住壓力爭取建設、兌現承諾，聚焦於民生福利，印象最深刻是「共融式兒童遊戲公園」，他發現礁溪大樓林立、人口密度高，孩子卻缺少一處能安心奔跑放電的空間，原本爭取把兒童遊憩設施放在跑馬古道公園，卻因地目問題，國有財產署不同意致卡關。

林聰池沒有放棄，歷經將近3年往返溝通協調，最終促成公園改址於礁溪重劃區土地，預計今年10月動工，他說「這不是一件容易的事，但既然開始了，就要走到最後」，這正是他想傳達堅持的勇氣。

除了兒童遊戲公園，林聰池也持續推進五峰旗景區提升計畫，爭取溫泉規費回饋在地舉辦大型活動，同時為提升生活品質，爭取污水下水道工程定案設計，四城救護站與消防分隊用地從無到有順利覓得；交通安全包含推動外環道台2庚土地徵收、頭城礁溪鐵路高架化可行性評估、多處危險路口改善化為實質行動。

林聰池強調，已啟動建設多屬「進行式」而非「完成式」，就像共融式兒童遊戲公園，從卡關到即將動工，唯有堅持才能繼續走下去，扛住壓力才能持續走到底，這不只是選舉，更是對家鄉的承諾，請鄉親看完形象影片分享，讓「堅持」改變的勇氣傳遞下去。

此外，林聰池服務團隊也在主要幹道與重要路口掛上「堅持ㄟ勇氣」看板，服務處正舉辦社群串聯活動，邀請鄉親拍下看板照片，上傳臉書社群平台，打卡並標記TAG「林聰池」官方粉絲專頁，加上「#堅持ㄟ勇氣」標籤，聚集堅持改變的決心。