E軍突起？31位候選人MBTI「僅7位I人」 揭密南北性格分水嶺

2026九合一大選候選人《MBTI人格測驗》大調查，帶讀者從不同角度認識候選人。本調查於今年7月完成回覆蒐集，部分候選人因行程或個人考量未參與，最終整理31位候選人的MBTI測驗結果，並從中發現有趣的人格分布與共通趨勢，讓選民可用另一種視角，拉近與候選人們之間的距離。

2026九合一選舉將於11月28日登場，由於候選人行程少不了掃街、站台、與民眾互動等環節，多數人總認為政治人物應多屬於外向的E人。而從調查中的31位候選人名單可見，光是E型人就佔了24位，遠多過僅7位的I型人。選舉圈是「E人天下」？越往南走就越E？先別急著替台灣畫出一條「南E北I」的人格分界線，《聯合新聞網》帶您一探選舉人性格真面目。

文章目錄 什麼是E人？什麼是I人？

31位候選人是「E人天下」？

南部人充滿熱情 E人數量也超多？

什麼是E人？什麼是I人？

MBTI是近幾年討論度較高的一種性格測驗，其中大家最熟悉的就是「外向（E）」與「內向（I）」的分類。不過，E型並不單純等於活潑健談、樂於社交；I型也不代表生性害羞、社交力較弱，兩者的差異在於個人獲取能量的方式。

外向的E型人多以行動為導向，從外在世界或人際互動中獲得能量，展現熱情的感染力；內向的I型人則較傾向以思想為導向，偏好先自己消化資訊後再表達，在獨處時較能有效充電。因此，在需要群眾魅力，也需兼具縝密決策的政治領域中，E、I各有獨特的領導與溝通風格。

31位候選人是「E人天下」？

根據31位候選人的調查結果，I型只有7人，其餘24位則都屬於E型，E人占比約77.4%，可說是壓倒性的「E人天下」。

測驗結果為外向的E型的候選人包含，蘇巧慧、鄭朝方、鍾東錦、陳品安、何欣純、魏平政、邱建富、許淑華、温世政、張嘉郡、劉建國、張啓楷、蔡易餘、吳品叡、陳亭妃、柯志恩、賴瑞隆、蘇清泉、周春米、吳宗憲、吳秀華、吳淑瑾、王忠銘及陳玉珍，共計23人。

第一排由左至右分別為，新北市長候選人蘇巧慧、南投縣長候選人許淑華、嘉義縣長候選人蔡易餘。第二排由左至右分別為，高雄市長候選人柯志恩、賴瑞隆及屏東縣長候選人蘇清泉。聯合報系資料照

測出I型的7位候選人為，沈伯洋、李四川、張善政、高虹安、莊競程、徐欣瑩及陳素月。

台北市長候選人沈伯洋（左上）、新北市長候選人李四川（右上）、桃園市長候選人張善政（左下）、新竹市長候選人高虹安（右下）。聯合報系資料照

南部人充滿熱情 E人數量也超多？

除了候選人E、I類型的人數差異外，「南北性格差異」也是此次調查的一大亮點。

從測驗結果可見，新竹以北的候選人「I人濃度超高」，除了新北市長候選人蘇巧慧為ESFJ、新竹縣長候選人鄭朝方為ENTJ外，包含台北、新北、桃園、新竹市及新竹縣的候選人，沈伯洋、李四川、張善政、高虹安、莊競程及徐欣瑩6人皆為I型人。

與之相反，苗栗以南地區則是「滿滿E人聚集」，從苗栗、台中到嘉義、台南、高雄及屏東，總計18位候選人中，17人都是E型，而唯一的I人為彰化縣長候選人陳素月。此外，東部及離島地區，幾乎清一色都是E型人。

此次的MBTI調查中，也捕捉到了一點「南部人較熱情、北部人較內斂」的印象。越往南走候選人就越E？若要就此定下「南熱北冷」的人格分界線還太早，由於此次31人的樣本數有限，且MBTI反映的是個人當下自評結果，尚不能直接畫上「北I南E」的標籤。