E軍突起？31位候選人MBTI「僅7位I人」 揭密南北性格分水嶺
2026九合一大選候選人《MBTI人格測驗》大調查，帶讀者從不同角度認識候選人。本調查於今年7月完成回覆蒐集，部分候選人因行程或個人考量未參與，最終整理31位候選人的MBTI測驗結果，並從中發現有趣的人格分布與共通趨勢，讓選民可用另一種視角，拉近與候選人們之間的距離。
2026九合一選舉
2026九合一選舉將於11月28日登場，由於候選人行程少不了掃街、站台、與民眾互動等環節，多數人總認為政治人物應多屬於外向的E人。而從調查中的31位候選人名單可見，光是E型人就佔了24位，遠多過僅7位的I型人。選舉圈是「E人天下」？越往南走就越E？先別急著替台灣畫出一條「南E北I」的人格分界線，《聯合新聞網》帶您一探選舉人性格真面目。
什麼是E人？什麼是I人？
MBTI是近幾年討論度較高的一種性格測驗，其中大家最熟悉的就是「外向（E）」與「內向（I）」的分類。不過，E型並不單純等於活潑健談、樂於社交；I型也不代表生性害羞、社交力較弱，兩者的差異在於個人獲取能量的方式。
外向的E型人多以行動為導向，從外在世界或人際互動中獲得能量，展現熱情的感染力；內向的I型人則較傾向以思想為導向，偏好先自己消化資訊後再表達，在獨處時較能有效充電。因此，在需要群眾魅力，也需兼具縝密決策的政治領域中，E、I各有獨特的領導與溝通風格。
31位候選人是「E人天下」？
根據31位候選人的調查結果，I型只有7人，其餘24位則都屬於E型，E人占比約77.4%，可說是壓倒性的「E人天下」。
測驗結果為外向的E型的候選人包含，蘇巧慧、鄭朝方、鍾東錦、陳品安、何欣純、魏平政、邱建富、許淑華、温世政、張嘉郡、劉建國、張啓楷、蔡易餘、吳品叡、陳亭妃、柯志恩、賴瑞隆、蘇清泉、周春米、吳宗憲、吳秀華、吳淑瑾、王忠銘及陳玉珍，共計23人。
測出I型的7位候選人為，沈伯洋、李四川、張善政、高虹安、莊競程、徐欣瑩及陳素月。
南部人充滿熱情 E人數量也超多？
除了候選人E、I類型的人數差異外，「南北性格差異」也是此次調查的一大亮點。
從測驗結果可見，新竹以北的候選人「I人濃度超高」，除了新北市長候選人蘇巧慧為ESFJ、新竹縣長候選人鄭朝方為ENTJ外，包含台北、新北、桃園、新竹市及新竹縣的候選人，沈伯洋、李四川、張善政、高虹安、莊競程及徐欣瑩6人皆為I型人。
與之相反，苗栗以南地區則是「滿滿E人聚集」，從苗栗、台中到嘉義、台南、高雄及屏東，總計18位候選人中，17人都是E型，而唯一的I人為彰化縣長候選人陳素月。此外，東部及離島地區，幾乎清一色都是E型人。
此次的MBTI調查中，也捕捉到了一點「南部人較熱情、北部人較內斂」的印象。越往南走候選人就越E？若要就此定下「南熱北冷」的人格分界線還太早，由於此次31人的樣本數有限，且MBTI反映的是個人當下自評結果，尚不能直接畫上「北I南E」的標籤。
本次專題邀請多位縣市長候選人參與人格測驗及文字問答，本文依實際參與及回覆情況呈現。測驗結果為參與者當下的自我評估，僅供認識人物及趣味參考，不代表政治立場、施政能力或選舉評價，未參與者亦不另作解讀。
文中31位參與者為截至7月10日的調查結果，實際候選人登記及資格認定，請以中選會公布資訊為準。
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