快訊

台大驚傳墜樓事件！女學生送醫搶救不治 校方：協助家屬善後

證交所修法了！千金股升降單位縮至1元、「違約交割預收機制」延至5年

獨／台大候床12天婦非病死大廳 知情人士曝全身3處感染已獲控制

聽新聞
0:00 / 0:00

綠營黃世杰批張善政收割幼科二期開發 市府：送件不代表程序完備

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
綠營黃世杰批張善政收割幼科二期開發，市府回擊送件不代表程序完備，複雜問題不該簡化成一句「誰送件、誰躺平」。聯合報系資料照
綠營黃世杰批張善政收割幼科二期開發，市府回擊送件不代表程序完備，複雜問題不該簡化成一句「誰送件、誰躺平」。聯合報系資料照

桃園市幼獅工業區擴大二期計畫近日成藍綠選舉攻防焦點，民進黨桃園市長參選人黃世杰這項計畫早在前市長鄭文燦任內就啟動，但被現任國民黨市長張善政包裝成自己政績；對此，市府批評黃說法不實。都發局長江南志更強調不該將複雜專業問題簡化成一句「誰送件、誰躺平」。

2026九合一選舉

江南志指出，2022年幼擴二期送進內政部後，專案小組審議過程中，委員陸續針對產業定位、產業類別、區段徵收意願調查等關鍵問題提出意見。這也說明當年前市府送出的計畫，並不是黃世杰所稱「所有程序都已完備」，而是還有相當多實質內容必須補充、釐清。黃世杰把後續中央審議要求市府補正的工作全部當作不存在，對都市計畫程序有非常不專業的認知。

江南志表示，張善政市長上任後，並非照單全收過去尚未完整的規畫，而是重新盤整桃園整體產業政策、產業用地需求以及龍科三期發展，進一步把幼擴二期的角色講清楚，明確朝向串聯龍科三期產業鏈、提供相關供應鏈廠商進駐的方向規畫，並納入桃竹苗大矽谷計畫，且已獲國科會竹科管理局認可，正式納入龍潭科學園區擴建計畫。

江南志說，幼擴二期總面積約126公頃，未來可提供超過50公頃產業專用區，這麼大規模的開發，更涉及土地所有權人的權益，市府不可能用選舉速度取代法定程序。目前市府正依內政部專案小組意見修正計畫書圖，也將自今年第4季起辦理說明會、設置駐點辦公室，進行土地所有權人區段徵收意願調查，完成後再將修正資料送內政部續審。

江南志強調，如果當年只要送進內政部就叫做「完成」，那後面為什麼還需要專案小組審議？為什麼委員還要一再要求釐清產業定位與區段徵收問題？這些都是很基本的都市計畫程序。歡迎任何人關心幼擴二期，也歡迎提出專業建議，但把市府依中央審議意見補正、重新建立產業定位的工作說成「躺平」，這樣的說法令人遺憾。

黃世杰 張善政 綠營 2026九合一選舉 桃園市選舉

延伸閱讀

打造「護國神山」重地 張善政：楊梅幼獅擴大二期審議中

張善政市政說明談社宅 黃世杰陣營批：選前吹牛畫大餅

影／鄭文燦涉貪案今上午續問承辦人 前局長午後出庭關鍵電話成焦點

陳世凱稱等王美惠當市長再談輕軌 嘉市府怒批政治籌碼

相關新聞

綠營黃世杰批張善政收割幼科二期開發 市府：送件不代表程序完備

桃園市幼獅工業區擴大二期計畫近日成藍綠選舉攻防焦點，民進黨桃園市長參選人黃世杰這項計畫早在前市長鄭文燦任內就啟動，但被現任國民黨市長張善政包裝成自己政績；對此，市府批評黃說法不實。都發局長江南志更強調不該將複雜專業問題簡化成一句「誰送件、誰躺平」。

張善政市政說明談社宅 黃世杰陣營批：選前吹牛畫大餅

桃園市長張善政近日舉辦市政說明會，反駁審計處示警社會住宅政策加重市府財政負擔。他強調社住不能只看賺不賺錢，重點要擺在社會福利，市府2030年一萬戶社宅目標不變，也能達成，若搭配可負擔住宅還能減輕興建社宅成本；對此，民進黨桃園市長參選人黃世杰競選團隊發言人簡伊翎不以為然，批張是「選前吹牛畫大餅」。

影／阿蓮勘災遇上馬路淹水 柯志恩座車拋錨驚險爬車窗脫險

國民黨高雄市長參選人柯志恩連日穿梭積淹水地區慰問受災戶，今午下午計畫前往阿蓮區玉庫社區，豈料行經潭底路時道路淹水及膝，車子突然熄火，柯志恩受困車內無法脫身，最後選擇爬窗而出，留下驚險勘災畫面。

新北人均補助墊底 李四川競辦：蘇巧慧擋新北預算又放任中央砍補助

財政部昨公布明年度統籌分配稅款，新北市雖增加幅度，但人均分配金額仍墊底。李四川競選辦公室發言人郭音蘭今指出，對新北人均配額長年墊底，蘇巧慧父親蘇貞昌也曾高呼要修正財劃法，但蘇巧慧十年來卻毫無作為，甚至反對修法、阻擋新北市增加預算，中央政府大玩兩面手法砍地方補助，蘇巧慧選擇噤聲，證明其心中「黨意遠高於民意」。

沈伯洋提遮陽傘五點質疑 北市反擊問：毒油七問還要繼續「小洋逃」?

北市府規畫在信義區打造8座遮陽傘，原先稱8月底前完工，現傳出將延宕到明年1月選後。民進黨台北市長候選人沈伯洋今提遮陽傘五項質疑，北市府各局處逐一澄清，副發言人蔡畹鎣也反擊，沈既然喜歡問答，想問沈委員針對「毒油七問」，可以一題一題回答了嗎？還要繼續「小洋逃」？

視察塔寮坑二抽水站防汛 蘇巧慧：感謝侯市府團隊全力施作及中央補助

新北市長參選人蘇巧慧今天出席塔寮坑二抽水站智慧防汛行程，蘇巧慧感謝新北市長侯友宜市府團隊全力施作，中央地方齊心協力共同強化新莊防洪能力，也感謝中央全額挹注4867萬元，承諾會持續向中央爭取更多資源推動新北防洪工程守護市民安全。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。