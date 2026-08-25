綠營黃世杰批張善政收割幼科二期開發 市府：送件不代表程序完備

桃園市幼獅工業區擴大二期計畫近日成藍綠選舉攻防焦點，民進黨桃園市長參選人黃世杰這項計畫早在前市長鄭文燦任內就啟動，但被現任國民黨市長張善政包裝成自己政績；對此，市府批評黃說法不實。都發局長江南志更強調不該將複雜專業問題簡化成一句「誰送件、誰躺平」。

江南志指出，2022年幼擴二期送進內政部後，專案小組審議過程中，委員陸續針對產業定位、產業類別、區段徵收意願調查等關鍵問題提出意見。這也說明當年前市府送出的計畫，並不是黃世杰所稱「所有程序都已完備」，而是還有相當多實質內容必須補充、釐清。黃世杰把後續中央審議要求市府補正的工作全部當作不存在，對都市計畫程序有非常不專業的認知。

江南志表示，張善政市長上任後，並非照單全收過去尚未完整的規畫，而是重新盤整桃園整體產業政策、產業用地需求以及龍科三期發展，進一步把幼擴二期的角色講清楚，明確朝向串聯龍科三期產業鏈、提供相關供應鏈廠商進駐的方向規畫，並納入桃竹苗大矽谷計畫，且已獲國科會竹科管理局認可，正式納入龍潭科學園區擴建計畫。

江南志說，幼擴二期總面積約126公頃，未來可提供超過50公頃產業專用區，這麼大規模的開發，更涉及土地所有權人的權益，市府不可能用選舉速度取代法定程序。目前市府正依內政部專案小組意見修正計畫書圖，也將自今年第4季起辦理說明會、設置駐點辦公室，進行土地所有權人區段徵收意願調查，完成後再將修正資料送內政部續審。

江南志強調，如果當年只要送進內政部就叫做「完成」，那後面為什麼還需要專案小組審議？為什麼委員還要一再要求釐清產業定位與區段徵收問題？這些都是很基本的都市計畫程序。歡迎任何人關心幼擴二期，也歡迎提出專業建議，但把市府依中央審議意見補正、重新建立產業定位的工作說成「躺平」，這樣的說法令人遺憾。