張善政市政說明談社宅 黃世杰陣營批：選前吹牛畫大餅

桃園市長張善政近日舉辦市政說明會，反駁審計處示警社會住宅政策加重市府財政負擔。他強調社住不能只看賺不賺錢，重點要擺在社會福利，市府2030年一萬戶社宅目標不變，也能達成，若搭配可負擔住宅還能減輕興建社宅成本；對此，民進黨桃園市長參選人黃世杰競選團隊發言人簡伊翎不以為然，批張是「選前吹牛畫大餅」。

黃世杰陣營表示，張善政上任後社宅進度停滯了15個月，任內「自己啟動、自己完工」的社宅至今仍是0戶。選舉到了，突然宣稱2030年要完成1萬戶，除了吃前朝豆腐，拿前朝完工來充數外。請問張市長除了畫大餅外，還會做什麼？

黃陣營還說，張善政不思索加速社宅興建，反提出產權不明的「可負擔住宅」轉移焦點。這套制度涉及產權、信託、融資、稅務、轉售限制等重大問題，相關權利義務至今仍無法清楚說明。這攸關年輕人一輩子的購屋與財產權益，不能只告訴大家「房子比較便宜」，卻把制度風險以及權利義務輕描淡寫，且拿他們的買房基金解決張市長社宅財務問題。

簡伊翎表示，桃園的居住政策首先要把政府該做的基本功做好，加速社會住宅興建、增加實際可入住的住宅供給，同時結合中央租金補貼、包租代管等政策，降低青年與租屋家庭負擔。社宅制度也應進一步檢討租金分級與入住機制，讓真正有居住需求的人能夠住得到、負擔得起。

居住正義不能靠選舉前創造新名詞，更不能把「規劃中」、「未完工」甚至「還在審查中」的政策都提前算成政績。張市長如果真的認為社宅是市府的責任，就應該先回答最簡單的問題：執政近四年，為什麼自己任內啟動並完工的社宅，到現在還是0戶？