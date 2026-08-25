桃園市議員參選人胡家智穿上「機甲英雄」套裝，和現場小朋友們互動。圖／胡家智競辦提供

民進黨籍桃園市蘆竹區市議員參選人胡家智日前攜手桃園五福獅子會、桃園市蘆竹區教育文化推廣協會、桃園市家長協會蘆竹分會、桃園市高中小學家長協會蘆竹分會，一連舉辦「星空電影院」、「智多星歡樂嘉年華」，邀請大小朋友走出家門、共度親子時光。

桃園市議員參選人胡家智承諾把蘆竹打造為更宜居、更有生活感，也更有凝聚力的生活圈。圖／胡家智競辦提供

胡家智表示，趁著暑假進入尾聲，希望透過一系列活動，讓孩子開心放電，家長也能享受陪伴孩子的時光，為今年暑假留下美好回憶。未來除了持續把更多元、有趣的活動帶到蘆竹各地，也將推動更多親子友善空間、特色公園及社區休憩場域，讓每個家庭在住家附近，就能擁有安全、舒適又好玩的活動空間。

桃園市議員參選人胡家智邀請大小朋友走出家門、共度親子時光。圖／胡家智競辦提供

21日舉辦的「星空電影院」選擇播放《馴龍高手》真人版，希望孩子除了享受電影，也能從故事中學習接納自己、勇敢嘗試。對家長而言，也能從中思考如何適時放手，陪伴孩子探索自己真正喜歡的事物。

胡家智說，教育與親子議題一直是他十分重視的工作。教育的啟發不只發生在教室，一場電影、一段親子共同相處的時光，都可能成為孩子成長過程中的重要養分，也能讓家長與孩子更加理解彼此。

胡家智主張，市府對家庭的支持不能只停留在舉辦活動，更應從日常生活著手，持續改善公共托育、課後照顧及親子活動資源，並增加平價、可近的假日活動，減輕家長在育兒與工作之間的壓力。不同家庭的需求也應被看見，讓一般家庭、隔代教養、單親家庭及身心障礙兒少，都能平等使用公共資源。

22日登場的「智多星歡樂嘉年華」則以親子同樂為主軸，除了邀請氣球、魔術、火舞表演團體帶來精彩演出，胡家智也親自上台，一起和小朋友跳暖身操，甚至還穿上「機甲英雄」套裝，和現場小朋友們互動，也讓主持人驚呼「真的好親民！」。

嘉年華現場也規劃各式親子闖關及DIY手作課程，讓大小朋友一起動手、一起挑戰，在遊戲中學習，在互動中增進親子感情。現場也設置餐車市集，讓參與民眾不只有得玩，也有得吃，打造適合全家大小共度周末的歡樂空間。

胡家智提到，蘆竹近年人口持續成長，除了長年扎根在地的居民，也有許多因工作、成家而移居蘆竹的年輕家庭。對一座持續發展的城市而言，不只需要完善的道路、交通及公共建設，更要有能讓居民交流、讓家庭建立連結的生活空間。因此，胡家智將推動盤點蘆竹各里閒置及低度使用的公共空間，爭取活化為親子共學、青年交流、樂齡活動及社區使用的場所。在公園與公共設施規劃上，也應納入兒童、家長、長者及身心障礙者的實際需求，打造真正安全、友善且全齡共融的生活環境。

胡家智指出，兩場活動獲得民眾熱烈響應，接下來今(25)日、29日還將舉辦兩場「星空電影院」，未來也會持續傾聽地方意見，規劃更多不同形式的活動。除了親子家庭之外，也將推出寵物、樂齡、青年等不同主題，讓孩子、青年、家長、長輩，甚至毛小孩，都能找到適合自己的活動。

胡家智強調，舉辦活動只是第一步，更重要的是把活動中看見的需求，轉化成具體政策。未來若有機會進入市議會，將積極爭取親子友善設施、托育與課後照顧資源，並督促市府在公共建設規劃過程中納入居民意見，讓公共參與真正走進日常生活，讓不同世代都能感受到蘆竹的活力與溫度，共同把蘆竹打造為更宜居、更有生活感，也更有凝聚力的生活圈。

本文章來自《桃園電子報》。原文：胡家智變身機甲英雄與親子同樂 搶進議會爭取全齡共融生活環境