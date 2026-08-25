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影／阿蓮勘災遇上馬路淹水 柯志恩座車拋錨驚險爬車窗脫險

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
立委柯志恩爬窗脫困之後涉水行進。圖／柯志恩競辦提供
立委柯志恩爬窗脫困之後涉水行進。圖／柯志恩競辦提供

國民黨高雄市長參選人柯志恩連日穿梭積淹水地區慰問受災戶，今午下午計畫前往阿蓮區玉庫社區，豈料行經潭底路時道路淹水及膝，車子突然熄火，柯志恩受困車內無法脫身，最後選擇爬窗而出，留下驚險勘災畫面。

2026九合一選舉

西南氣流及低壓帶影響，高雄連日降雨不停。今天下午1時30分左右，立委柯志恩與團隊驅車前往阿蓮玉庫社區，行經潭底路遇上淹水，當時路面未拉封鎖線，前導車順利通過淹水路段，柯志恩所搭的車子卻遇水拋錨、動彈不得。

車子「刁車」之後，車門開啟困難，車內助理協助柯志恩從車窗爬出車外，由一名男助理牽引涉水前進。脫困後柯志恩神情輕鬆，卻是左手一攤，頗為無奈。

柯志恩團隊發言人孫玉霖同行勘災，還原現場情況。他表示，他身高180公分，馬路淹水深度約達他的膝蓋，他所搭乘的車子在前方帶路，順利通過深水區，後方柯委員搭乘的轎車卻意外熄火拋錨，當時路面沒有拉封鎖線，才未警覺路況可能會有危險。

立委柯志恩前往阿蓮勘災，車子遇水拋錨，辛苦從車窗爬出車外。圖／柯志恩競辦提供
立委柯志恩前往阿蓮勘災，車子遇水拋錨，辛苦從車窗爬出車外。圖／柯志恩競辦提供

立委柯志恩爬窗脫困之後涉水行進。圖／柯志恩競辦提供
立委柯志恩爬窗脫困之後涉水行進。圖／柯志恩競辦提供

立委柯志恩前往阿蓮勘災，半途遇上道路淹水，車子拋錨無法前進。圖／柯志恩競辦提供
立委柯志恩前往阿蓮勘災，半途遇上道路淹水，車子拋錨無法前進。圖／柯志恩競辦提供

立委柯志恩前往阿蓮勘災，車子遇水拋錨，辛苦從車窗爬出車外。圖／柯志恩競辦提供
立委柯志恩前往阿蓮勘災，車子遇水拋錨，辛苦從車窗爬出車外。圖／柯志恩競辦提供

淹水 柯志恩 西南氣流 2026九合一選舉 高雄市選舉

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