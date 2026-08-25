快訊

沙德爾颱風撲台機率降！估明下半天發海警 周四、周五離台最近

11歲登《超偶》一舉擊敗冠軍朱俐靜 徐杰驚傳離世得年27歲

綠島震後！商店貨品散滿地 馬蹄橋、大白沙大量落石阻路

聽新聞
0:00 / 0:00

新北人均補助墊底 李四川競辦：蘇巧慧擋新北預算又放任中央砍補助

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
統籌分配款新北人均補助墊底，李四川競辦表示，蘇巧慧擋新北預算又放任中央砍補助，證明黨意遠高於民意。記者邱德祥／攝影
統籌分配款新北人均補助墊底，李四川競辦表示，蘇巧慧擋新北預算又放任中央砍補助，證明黨意遠高於民意。記者邱德祥／攝影

財政部昨公布明年度統籌分配稅款，新北市雖增加幅度，但人均分配金額仍墊底。李四川競選辦公室發言人郭音蘭今指出，對新北人均配額長年墊底，蘇巧慧父親蘇貞昌也曾高呼要修正財劃法，但蘇巧慧十年來卻毫無作為，甚至反對修法、阻擋新北市增加預算，中央政府大玩兩面手法砍地方補助，蘇巧慧選擇噤聲，證明其心中「黨意遠高於民意」。

2026九合一選舉

新北市府昨指出，即便新北整體增加統籌分配款幅度最高，但新北人口全國最多、人均分配金額最少情況下，實際承擔的財政壓力自然沉重，並批評「中央持續一手給錢、一手砍補助的策略」，所謂「擴大對地方支持」，目前為止還沒感受到。

郭音蘭表示，修正財劃法是不分黨派多年來的主張，過去蘇貞昌擔任民進黨主席時，曾高喊一定要求修正財劃法，並強調要把財劃法列入立法院的優先法案，但蘇巧慧身為新北在地立委，過去十年任期對財劃法修正毫無建樹，在野黨為新北修法爭取資源時，又站在對立面反對，對中央苛扣地方補助時甚至默不作聲。

郭音蘭強調，市政建設不是靠出一張嘴就能完成，蘇巧慧「反對新北多拿錢、默許中央砍補助」的行徑，已徹底暴露其將政黨利益置於市民福祉之上的本質。新北市民要的是和市民站在一起、敢向中央爭取權益、挽起袖子做事的大家長，絕非平時不作為、選舉只出一張嘴的政客。

2026九合一選舉 新北市選舉 蘇巧慧 李四川 蘇貞昌 財劃法 補助

延伸閱讀

統籌分配款再墊底 新北市府：中央持續一手給錢、一手砍補助

統籌分配款新北全國之末 李四川：中央玩兩手策略籲蘇巧慧應監督中央

新北人均預算六都最低 侯友宜籲中央少扣補助款、增加地方資源

明年統籌稅款分配出爐！台北拿1264億全台最高 新北首度突破千億

相關新聞

影／阿蓮勘災遇上馬路淹水 柯志恩座車拋錨驚險爬車窗脫險

國民黨高雄市長參選人柯志恩連日穿梭積淹水地區慰問受災戶，今午下午計畫前往阿蓮區玉庫社區，豈料行經潭底路時道路淹水及膝，車子突然熄火，柯志恩受困車內無法脫身，最後選擇爬窗而出，留下驚險勘災畫面。

新北人均補助墊底 李四川競辦：蘇巧慧擋新北預算又放任中央砍補助

財政部昨公布明年度統籌分配稅款，新北市雖增加幅度，但人均分配金額仍墊底。李四川競選辦公室發言人郭音蘭今指出，對新北人均配額長年墊底，蘇巧慧父親蘇貞昌也曾高呼要修正財劃法，但蘇巧慧十年來卻毫無作為，甚至反對修法、阻擋新北市增加預算，中央政府大玩兩面手法砍地方補助，蘇巧慧選擇噤聲，證明其心中「黨意遠高於民意」。

沈伯洋提遮陽傘五點質疑 北市反擊問：毒油七問還要繼續「小洋逃」?

北市府規畫在信義區打造8座遮陽傘，原先稱8月底前完工，現傳出將延宕到明年1月選後。民進黨台北市長候選人沈伯洋今提遮陽傘五項質疑，北市府各局處逐一澄清，副發言人蔡畹鎣也反擊，沈既然喜歡問答，想問沈委員針對「毒油七問」，可以一題一題回答了嗎？還要繼續「小洋逃」？

視察塔寮坑二抽水站防汛 蘇巧慧：感謝侯市府團隊全力施作及中央補助

新北市長參選人蘇巧慧今天出席塔寮坑二抽水站智慧防汛行程，蘇巧慧感謝新北市長侯友宜市府團隊全力施作，中央地方齊心協力共同強化新莊防洪能力，也感謝中央全額挹注4867萬元，承諾會持續向中央爭取更多資源推動新北防洪工程守護市民安全。

蔡英文發影片力挺 蘇巧慧：9月5日競總成立賴清德蔡英文都會參加

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天至新莊塔寮坑二抽水站視察，因前總統蔡英文昨天在臉書發影片力挺蘇巧慧成為新北市第一位女性市長，蘇巧慧表示蔡英文將擔任她的競總主委，並透露9月5日賴清德總統與蔡英文都會來參加她的競總成立大會。

連日豪雨攪局 明國民黨行動中常會取消、鄭麗文不到高雄輔選了

西南氣流及低壓帶來襲，高雄連日豪雨下不停。國民黨行動中常會原先預計明天在高雄舉辦，黨主席將南下高雄為國民黨高雄市長參選人柯志恩助選，但受豪雨影響，高雄各地陸續傳出淹水及農損災情，考量災後需要復原，國民黨高市黨部臨時宣布取消行動中常會，另擇期辦理。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。