新北人均補助墊底 李四川競辦：蘇巧慧擋新北預算又放任中央砍補助

財政部昨公布明年度統籌分配稅款，新北市雖增加幅度，但人均分配金額仍墊底。李四川競選辦公室發言人郭音蘭今指出，對新北人均配額長年墊底，蘇巧慧父親蘇貞昌也曾高呼要修正財劃法，但蘇巧慧十年來卻毫無作為，甚至反對修法、阻擋新北市增加預算，中央政府大玩兩面手法砍地方補助，蘇巧慧選擇噤聲，證明其心中「黨意遠高於民意」。

新北市府昨指出，即便新北整體增加統籌分配款幅度最高，但新北人口全國最多、人均分配金額最少情況下，實際承擔的財政壓力自然沉重，並批評「中央持續一手給錢、一手砍補助的策略」，所謂「擴大對地方支持」，目前為止還沒感受到。

郭音蘭表示，修正財劃法是不分黨派多年來的主張，過去蘇貞昌擔任民進黨主席時，曾高喊一定要求修正財劃法，並強調要把財劃法列入立法院的優先法案，但蘇巧慧身為新北在地立委，過去十年任期對財劃法修正毫無建樹，在野黨為新北修法爭取資源時，又站在對立面反對，對中央苛扣地方補助時甚至默不作聲。

郭音蘭強調，市政建設不是靠出一張嘴就能完成，蘇巧慧「反對新北多拿錢、默許中央砍補助」的行徑，已徹底暴露其將政黨利益置於市民福祉之上的本質。新北市民要的是和市民站在一起、敢向中央爭取權益、挽起袖子做事的大家長，絕非平時不作為、選舉只出一張嘴的政客。