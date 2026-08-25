沈伯洋提遮陽傘五點質疑 北市反擊問：毒油七問還要繼續「小洋逃」?

北市府規畫在信義區打造8座遮陽傘，原先稱8月底前完工，現傳出將延宕到明年1月選後。民進黨台北市長候選人沈伯洋今提遮陽傘五項質疑，北市府各局處逐一澄清，副發言人蔡畹鎣也反擊，沈既然喜歡問答，想問沈委員針對「毒油七問」，可以一題一題回答了嗎？還要繼續「小洋逃」？

北市府發言人魏汶萱也回應，沈委員就是認知作戰大師，自己在幹的事，還先亂貼他人標籤。有這種心力，為什麼不拿來質詢行政院的毒油案呢？

魏汶萱說，沈委員面對外界的提問，舉凡「雙城是誰被滲透？」「是否還反核？」等議題始終問A答B、已讀亂答，面對攸關民眾食安的毒油七問，始終躲在保姆背後不敢回答，只會坐實外界的「小洋逃」印象。

沈伯洋今天針對北市遮陽傘提出五點質疑，包含沒先編列預算、沒採納專家建議、突然追加金額、藏索資資料、夏天訂冬天才來，呼籲市府應對市民說清楚。

針對「預算沒編，為什麼能先決標？」北市新工處表示，這完全不是事實。遮陽傘工程經費來源是「平均地權基金」，相關程序在4月23日通過，新工處則是在6月9日開立通報單啟動工程程序，哪裡來的先決標才有預算？

針對「專家說不適合，為什麼還執意做？」北市都發局表示，遮陽傘方案公布後，有包括鄭人豪、孫振義、黃正翰等多位專家公開表達支持；決策過程中，也都有舉行專家會議審查。相關意見都是公開資訊，請沈伯洋委員要先查證再評論，不要一再空口白話。

「為什麼增加預算？」都發局表示，早已多次解釋，基本設計階段與細部設計階段，計算基礎不同。若真要談不同階段的預算變化，委員可以參考高雄市政府的前鎮漁港案：原僅申請3,000萬元，後續整體經費卻達81億元，這是中央政府核定的。這種270倍的差別，不知道委員是否贊同？

「為什麼議員索資要藏資料？」都發局說，有特定議員短時間內索資上千頁，同仁忙碌加班之中無意漏掉的一頁資料，也在當天補齊，哪裡有藏資料？這跟毒油案中，衛福部食藥署公然聲稱手上有廠商名單、但是不公佈的蓋牌行為，沈委員認為何者更應譴責？

至於「為什麼原定夏天完工變冬天？」新工處表示，遮陽傘主體鋼構均須依施工規範檢驗，新工處得知焊道檢驗未過，責令廠商務必達到品質與安兼顧的要求。這是因為公共工程安全不能打折，若重演新竹棒球場當年尚未完成驗收即先行使用的情況，恐怕才會造成安全疑慮與憾事。