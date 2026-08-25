視察塔寮坑二抽水站防汛 蘇巧慧：感謝侯市府團隊全力施作及中央補助

新北市長參選人蘇巧慧今天出席塔寮坑二抽水站智慧防汛行程，蘇巧慧感謝新北市長侯友宜市府團隊全力施作，中央地方齊心協力共同強化新莊防洪能力，也感謝中央全額挹注4867萬元，承諾會持續向中央爭取更多資源推動新北防洪工程守護市民安全。

蘇巧慧表示，過往抽水站需要透過操作人員啟動抽水機組，往往耗時又費力，此次智慧化工程為塔寮坑二抽水站建立中央監控環狀網路，串聯所有設備，不僅可以遠端監控水位，更能根據水位自動啟停即時反應，大幅提升防汛效率。

蘇巧慧表示，感謝中央全額補助智慧防汛工程經費，和侯市長率領的市府團隊全力施作，治水不分中央和地方，光是2026年中央便核定補助新北9.9億元，升級4座抽水站和21組抽水機。她在新北服務的10年以來，持續爭取中央資源挹注新北治水工程，包括中央全額補助大漢溪左岸堤防基礎加固防災減災工程、大漢溪堤外便道、新莊潭底溝抽水站機組更新、新莊塔寮坑溪排水左岸改善工程，還有北大特區防洪排水工程、鶯歌東門溪排水工程及鳳鳴滯洪池工程、鶯歌溪排水整治等治水工程。

蘇巧慧指出，不僅治水工程，污水下水道建設也是城市關鍵基礎建設，近年她也持續爭取中央補助新北共210億元，經費位居全國最高。未來會持續爭取中央資源，和地方議員、里長一起努力，繼續為市民改善生活環境。

侯友宜與蘇巧慧聽取水利局長宋德仁說明。記者黃子騰／攝影

蘇巧慧表示治水不分中央和地方，感謝中央全額補助智慧防汛工程經費，和侯市長率領的市府團隊全力施作。記者黃子騰／攝影