蔡英文發影片力挺 蘇巧慧：9月5日競總成立賴清德蔡英文都會參加

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天至新莊塔寮坑二抽水站視察，因前總統蔡英文昨天在臉書發影片力挺蘇巧慧成為新北市第一位女性市長，蘇巧慧表示蔡英文將擔任她的競總主委，並透露9月5日賴清德總統與蔡英文都會來參加她的競總成立大會。

蘇巧慧今天上午與侯友宜同場視察塔寮坑二抽水站，關於昨天前總統蔡英文發影片挺蘇巧慧，立法院長韓國瑜則力挺對手李四川，媒體詢問蘇巧慧目前新北是不是變成大咖較勁？

蘇巧慧表示，小英總統和新北的淵源、感情很深，現在小英總統願意擔任我的競總主委，就是希望新北市能夠有好的下一棒，讓新北市能夠治理得更好，向新北市民證明，蘇巧慧和新北隊準備好了，可以接下下一棒。9月5日競選總部成立大會，總統賴清德及前總統蔡英文都會來到現場，向市民報告蘇巧慧就是最適合的下一任新北市長人選。