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不只玩諧音、動漫梗！候選人金句大盤點 1句話藏專業背景

聯合新聞網／ 綜合報導
2026大選進入倒數，候選人的政見、選戰布局與個人背景成為外界關注焦點。圖／AI生成
2026大選進入倒數，候選人的政見、選戰布局與個人背景成為外界關注焦點。圖／AI生成

2026九合一大選候選人《MBTI人格測驗》大調查，帶讀者從不同角度認識候選人。本調查於今年7月完成回覆蒐集，部分候選人因行程或個人考量未參與，最終整理31位候選人的MBTI測驗結果，並從中發現有趣的人格分布與共通趨勢，讓選民可用另一種視角，拉近與候選人們之間的距離。

2026九合一選舉

2026大選進入倒數，候選人的政見、選戰布局與個人背景成為外界關注焦點。《聯合新聞網》針對多名縣市長參選人進行MBTI調查，除了整理人格特質，也從候選人的留言中，挖掘具有個人特色的「金句」。有人從自身專業背景出發，也有人透過諧音、雙關等文字巧思介紹自己，從一句話看見不同參選人的表達方式。

理工人喊做就對了 法律人從「面對問題」談自己

從候選人的留言來看，理工、工程背景者較常以「理性、務實、執行」描述自己；法律背景的參選人，則有人從「問題、溝通與行動」切入，展現不同的自我描述方式。

國民黨新北市長參選人李四川出身工程體系，留言寫下「建設沒有捷徑，捲起袖子、拿起鐵鎚，做就對了！」，將「鐵鎚」與建設工作連結，也把工程背景帶進自我介紹。

新竹市長參選人高虹安則直接以「身為理工人」開頭，表示「我習慣用最嚴謹的理性去架構政策；但身為市長，我必須用最溫柔的感性去體貼民心」，並以「科技的終點是人」形容自己的理念。

相較於從工程、理工背景切入，幾名法律背景的參選人，則各自從問題處理、溝通及行動等角度描述自己。民進黨新北市長參選人蘇巧慧以「對事嚴謹、對人溫暖」形容自己，並提到自己善於溝通、樂於發揮創意、化繁為簡。

屏東縣長參選人周春米則說「面對問題，我會理性思考；遇到挑戰，我會積極行動」，從思考問題到面對挑戰，描述自己的處事方式。國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲以「我的天性是把藍圖變成現實」形容自己，並提到自己喜歡走入人群、傾聽鄉親聲音，從一句話帶出對自身工作方式的描述。

不只秀專業背景 候選人留言驚喜融合諧音、動漫梗

相較於從專業背景談自己，也有候選人直接把MBTI中的英文字母當成文字素材，從諧音、雙關到動漫角色，各自用不同方式替自己留下特色。

苗栗縣長參選人鍾東錦測出ENTJ後，留下「E往無前，成大事者不計毀譽」，將MBTI中的「E」融入成語，形成自己的文字巧思。

民進黨嘉義縣長參選人蔡易餘則笑稱「我果然是E人，嘉E人就是家已人！」，把「嘉E人」與「嘉義人」結合成諧音；台中市長參選人何欣純則分享「其實阿純的MBTI跟『小八』（吉伊卡哇的角色之一）一樣都是ESFJ～」，將動漫角色融入自我介紹。

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆則以「E人即刻在線」形容自己的ENTP，將人格類型與網路用語結合，呈現不同於一般自我介紹的文字風格。

從專業背景到文字遊戲，每位參選人的留言各自呈現不同的自我描述方式，有人將工作經驗融入一句話，有人則透過諧音、雙關或生活化的表達，留下自己的語氣與特色。

本次專題邀請多位縣市長候選人參與人格測驗及文字問答，本文依實際參與及回覆情況呈現。測驗結果為參與者當下的自我評估，僅供認識人物及趣味參考，不代表政治立場、施政能力或選舉評價，未參與者亦不另作解讀。

文中31位參與者為截至7月10日的調查結果，實際候選人登記及資格認定，請以中選會公布資訊為準。

《MBTI人格測驗》大調查

2026九合一選舉 候選人MBTI 李四川 高虹安 蘇巧慧 周春米 鍾東錦 蔡易餘 何欣純 賴瑞隆

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