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「韓家軍」王淺秋助陣 台東縣長參選人吳秀華婦女後援會女力爆發

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
台東縣長參選人吳秀華成立婦女後援會，現場湧入眾多支持者。圖／吳秀華競辦提供
台東縣長參選人吳秀華成立婦女後援會，現場湧入眾多支持者。圖／吳秀華競辦提供

距離投票日只剩99天，國民黨台東縣長參選人、議長吳秀華今天成立婦女後援會，邀請立法院長韓國瑜昔日愛將、資深媒體人王淺秋站台，現場眾多姐妹不畏風雨出面力挺，讓外界看到台東這股溫柔又堅定的女性力量。

2026九合一選舉

吳秀華競辦今天下午舉辦「台東縣婦女後援會成立大會」，縣長饒慶鈴、立委黃建賓、立委林倩綺等人現身力挺，大批支持者冒雨參加，場面令人動容。

吳秀華拋出六大承諾，強調以後會讓婦女「生得安心、養得放心、工作順心、創業有信心、照顧有人分擔、生活更加安全」。此外，將持續推出涵蓋女孩、青年、媽媽到銀髮族的全齡婦女政策，致力建構陪伴女性一生的支持系統。

「這是一股溫柔而堅定的力量！」王淺秋說，她看到大家為了挺台東的未來，冒著豪雨參加活動很感動；吳秀華從基層議員做起、服務十幾年，最懂鄉親的需求，未來四年，請大家選擇長期深耕台東的吳秀華。

吳秀華強調，無論家庭、職場或社區，第一線都有許多女性默默付出、承擔責任，她認為婦女一直是台東最重要、最溫暖的力量，希望藉由成立婦女後援會，把這股力量凝聚起來，讓更多姊妹一起關心台東、一起為台東的未來打拚。

媒體人王淺秋遠赴台東參加活動，邀請現場姐妹力挺吳秀華。圖／吳秀華競辦提供
媒體人王淺秋遠赴台東參加活動，邀請現場姐妹力挺吳秀華。圖／吳秀華競辦提供

台東縣長參選人吳秀華成立婦女後援會，現場湧入眾多支持者。圖／吳秀華競辦提供
台東縣長參選人吳秀華成立婦女後援會，現場湧入眾多支持者。圖／吳秀華競辦提供

王淺秋 吳秀華 2026九合一選舉 台東縣選舉

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