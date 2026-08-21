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高雄泛綠議員涉案遭調查 范織欽宣布放棄連任交棒原民歌手參選

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
金禾雅具備原民歌手身分，常受邀至大小活動展演。圖／取自金禾雅臉書
金禾雅具備原民歌手身分，常受邀至大小活動展演。圖／取自金禾雅臉書

高雄市茂林等區議員范織欽日前因案遭偵辦，考量年事已高及官司纏身，地方盛傳可能放棄競選連任。高市議會今天代發新聞稿證實，范織欽將不參與2026年高雄市議員選舉，8月23日舉辦記者會，將正式交棒具歌手身分的金禾雅接棒參選，傳承原鄉茂林區及都會區服務經驗與政見。

2026九合一選舉

立委伍麗華胞兄、無黨籍高雄市議員范織欽疑涉營造索賄，本月初遭橋頭地檢搜索依涉犯貪汙治罪條例違背職務要求、收受賄賂等罪聲押，最後以120萬元交保。

69歲范織欽是國小校長出身，陳菊擔任市長期間，范受拔擢出任高市府原住民委員會主委。從政經歷坎坷，第一次參選高市議員差17票落選，第二次則是差12票落敗，後來遞補上任。

新聞稿指出，高雄市山地原住民（第15選區）議員范織欽正式宣布將不參與2026年高雄市議員選舉連任，8月23日上午在高市議會簡報室舉辦「從欽力親為到禾你一起出力，服務不止步世代交棒向前」記者會。

范織欽深耕地方多年，經歷國小校長與高雄市原民會主委等重要職務，藉由記者會對外說明世代交替理念，並公開推薦及力挺優秀青年金禾雅接棒參選。

金禾雅是部落十分活躍的歌手，也是主持人，曾獲得2016WANT星勢力流行音樂唱作大賽冠軍、2016 第九屆全國大專院校原住民冠軍、2020原創音樂大賞，受邀至全國原住民族運動會、台東國際音樂節〈Pasiwali日出東方〉等活動表演。

茂林區議員范織欽（右一）宣布交棒金禾雅參選，3年前范織欽曾赴金家貼祝賀榜單。圖／取自范織欽臉書
茂林區議員范織欽（右一）宣布交棒金禾雅參選，3年前范織欽曾赴金家貼祝賀榜單。圖／取自范織欽臉書

議員 2026九合一選舉 高雄市選舉

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