沒獲媽祖聖筊…朝天宮董座蔡咏鍀不選議員了 將由愛妻回鍋參選

最近外傳雲林縣議會副議長兼北港朝天宮董事長蔡咏鍀將退出2026雲林縣議員選舉，不再競選連任，今天受訪他親自證實不選議員，將由妻子也是北港鎮民代表會主席黃美蘭回鍋參選；至於不再參選原因，他直言「擲筊請示媽祖，但沒獲聖杯」，因此幾經考慮後決定不選了，將專心廟務。

雲林縣副議長蔡咏鍀，除擔任北港朝天宮多年，也曾任多屆北港鎮民代表會主席及全國鄉鎮市民代表聯誼會總會長，本屆首度轉任議員，一舉登上副議長寶座，足見基層實力雄厚，其原本任擔縣議員的妻子黃美蘭，本屆則改選北港鎮民代表，「夫妻換位」並順利接替老公鎮代主席的職位。

原本一直被外界看好的蔡咏鍀最近傳出他不再參選，甚還親口告訴其他議員同仁，透露將不參選，引起普遍猜測，有人認為他的姊姊蔡春綢當上民眾黨不分區立委，蔡家逐漸在雲林政壇崛起，傳出蔡咏鍀萌生退意，引人不解。

今天獲蔡咏鍀本人證實，他說，他一直是媽祖虔誠信徒，很多大小事情都會請示媽祖，本屆參選議員甚至選副議長，都有擲筊請示媽祖，獲聖筊才參選。為了是否參選議員，他思考很久，也無法下定決心，所以決定再次請示媽祖，但問了好久，擲了多次「攏無杯」，因此決定不選，改由妻子黃美蘭參選議員。

至於不選議員是否和先前兒子發生涉嫌糾眾毆打前立委鬧得風風雨雨的風波有關？蔡咏鍀直言，並不是這樣，純粹是向媽祖請示未獲允杯，才決定不參選。

他強調，這段時間同時擔任副議長和朝天宮董事長，遇有選民服務案件或活動邀請，都要親自跑，而且朝天宮事務繁重，還要經常拜訪友宮甚至出國開擴廟務，行程多經常分身乏術，所以才決定不選，未來只專注廟務就好，一樣做好服務。至於是否回鍋參選北港鎮民代表，則表示還在考慮中。