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江啟臣美商會拋政見 何欣純官網推專區串聯地方

中央社／ 台中21日電

中國國民黨台中市長參選人江啟臣出席台中美國商會晚宴，宣示當選後要成為解決問題的市府；民主進步黨台中市長參選人何欣純推官方網站「欣好店家」專區，邀民眾走遍台中巷弄。

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江啟臣服務處今天發布新聞稿表示，江啟臣昨天受邀出席台中美國商會晚宴，以英語演說並回應提問表示，未來台中應「智慧，但仍有溫度；國際化，卻深植在地；經濟強勁，也適合成家育兒」，台中市政府不能只會宣布政策，而要真正解決問題。

他說，台中有精密機械、金屬加工、光學、自動化及航太等完整產業聚落，有條件透過設台中機器人製造園區，讓人工智慧（AI）從大腦走向身體，加速檢測驗證與接軌國際標準，幫中小企業降低成本、進全球市場。

城市外交部分，江啟臣表示，擺脫只簽署姊妹市協議形式，與米蘭、斯圖加特或鳳凰城等產業城市建立展會互惠、企業媒合及市場合作，可透過「台中館」整隊出海，率中小企業參與國際展覽。不一定要先簽協議，重點是真正做出合作。

何欣純服務處發布新聞稿說，「欣好店家」專區集結超過100間特色店家，依山海屯市等不同區域分類，從傳統小吃、咖啡甜點、特色餐館，到書店文具、服飾選物、寵物美容及居家生活。

何欣純說，台中29行政區藏著許多認真經營、有特色與故事的在地店家，官網整理店家地址，介紹推薦品項及店家故事。週末只要跟著地圖走，就能發現平常可能擦身而過的巷弄好店，歡迎大家一起用行動與消費支持在地欣好店家。

何欣純表示，欣好店家地圖店家數量持續增加，歡迎一起加入欣好店家與「台中純派」。週末還沒想好去哪的市民可到「欣好店家」，依山海屯市分類查看店家地址、推薦品項及特色介紹，跟著地圖走遍台中巷弄、支持在地好店，用一間間欣好店家串起欣欣向榮大台中。

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