禿子、漢子、燕子合體？趙少康喊藍營三強加蔣萬安 盧秀燕笑回2字

年底縣市長選舉還剩3個月，中廣前董事長趙少康今天表示，2018年地方選舉時藍營三強「禿子、漢子、燕子」（立法院長韓國瑜、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕）應重新集結，並納入台北市長蔣萬安。盧秀燕表示，「Good idea」！國民黨未來要重返執政，相互支持缺一不可。

盧秀燕今天下午主持台中市治安及公安會報前受訪，被問及趙少康的「禿子、漢子、燕子再集結並拉進蔣萬安」的說法，她笑稱「Good idea」（英語：好主意），結盟愈多、盟友愈多，力量就愈大，特別感謝趙的建言。

媒體也詢問，盧日前說「國民黨重返執政缺一不可」，是否表態要參選總統？盧秀燕表示，她和韓國瑜、蔣萬安長期以來信念相同、互相支持，所以不只是現在要團結合作缺一不可，未來國民黨想要重返執政，也缺一不可。

國民黨立院總召傅崐萁喊出明年普發2萬元，行政院長卓榮泰表示不可行。盧秀燕認為，政府有錢普發現金，是因為大家貢獻稅收，經濟成長紅利應該全民共享，中央有大量超徵，就要普發現金，不過到底發多少，應該要制度化、法制化，不是總統說了算，這就是財政紀律。