蔣萬安藍白合站台被指像施捨？陳宥丞駁：見縫插針司馬昭之心

台北市議員選舉藍白合，國民黨台北市黨部日前公布，除了聯合造勢，台北市長蔣萬安不為個別民眾黨議員參選人輔選、站台，有媒體報導指出有白營小雞透露，若像施捨乾脆不要；對此，民眾黨台北市議員陳宥丞指出，這個消息是空穴來風、見縫插針。

針對國民黨台北市長蔣萬安輔選白營，訂出禁止單獨站台，就有媒體報導，有白營小雞私下透露，若像施捨乾脆不要，國民黨台北市黨部主委、台北市議長戴錫欽今與民眾黨主席黃國昌同台，會後受訪時表示，這當然不是施捨，為了要真的落實藍白合，就必須要開誠布公。

陳宥丞也指出，這個消息絕對是空穴來風，要避免被外界見縫插針，因為不具名的報導，只想要破壞藍白未來合作的基礎，其心可議，這「司馬昭之心」全天下皆知。

但他也說，既然要用「施捨」這兩個字，他站佛家的概念來講，2028年藍白是要共同去「耕耘福田」，要用施捨來說，他覺得這個有點太過強硬。至於藍白合應該像是什麼樣的概念？應像是一個「燈光跟鏡子」的概念。

陳宥丞指出，蔣萬安市長雖然現在自帶光芒，但民眾黨的角色一直以來都是「鏡子」，可以照出、可以反射出讓未來藍白合作的基礎，也可以反射出台北市政可以更好的地方，本來就應該要共同來努力耕耘。

陳宥丞表示，但同時如果燈光在民眾黨這個鏡子底下，反過來也可以照射出國民黨現在內部的「心境」，是很怕內部自己無法整合？還是更怕民眾黨成為未來國民黨內部會有其他的矛盾問題？

他認為，身為燈光的蔣萬安市長，更要有智慧跟能力去面對，不管是讓民眾黨成為他最好的鏡子、照亮更多的地方，還是應該要照回去國民黨內部自己的心態問題，需要好好的面對跟解決。

民眾黨台北市松、信區市議員參選人許甫表示，最近有很多不具名的報導，目的都是在裂解藍白合作，但這段時間，包括立委葉元之在內，很多藍營朋友也表達加油支持，民眾黨都點滴在心頭。