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中選會拍板席次 竹東五峰議員「6減5」選戰告急 現任壓力大

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
竹東鎮縣議員上官秋燕、彭余美玲、鄭朝鐘、黃豪杰、楊昌德、林昭錡及鎮長郭遠彰日前赴新竹縣選委會前抗議，同時要求徹查是否涉及不實遷徙戶籍。聯合報系資料照
竹東鎮縣議員上官秋燕、彭余美玲、鄭朝鐘、黃豪杰、楊昌德、林昭錡及鎮長郭遠彰日前赴新竹縣選委會前抗議，同時要求徹查是否涉及不實遷徙戶籍。聯合報系資料照

新竹縣竹東、五峰選區縣議員席次因關西鎮普發5000元引發遷籍效應，中選會公告席次分配，確認關西維持2席，竹東、五峰則由6席減為5席，席次已正式拍板，選戰進入告急階段。現任議員面臨更大連任壓力，新人參選空間也遭壓縮，地方估至少「9搶5」，各方人馬加速布局。

2026九合一選舉

本屆竹東、五峰選區共有17人競逐6席，最終由國民黨黃豪杰、上官秋燕，民進黨楊昌德，以及無黨籍彭余美玲、鄭朝鐘、林昭錡當選。如今席次減少1席，地方人士預估安全當選門檻可能從上屆約3000票，提高至3800至4000票，票源集中也讓選戰更加激烈。

國民黨目前布局4人，包括現任黃豪杰、上官秋燕，以及轉披藍袍的現任彭余美玲，三人各有地方組織；新人羅俊傑則具博士學歷，母親張順朋曾任竹東鎮長、父親羅吉祥為前縣議員，長期經營外五里，可望爭取竹科外溢帶來的科技新住民票源。不過，4人搶5席中的藍營席次，如何配票將成關鍵。

民進黨則由現任楊昌德單兵迎戰。楊昌德曾任竹東鎮民代表、縣議員，長期經營地方社團、商圈及公共事務，基層基礎穩定。地方人士分析，竹東選區長期藍大於綠，但若綠營支持者集中選票，楊昌德仍有機會守住綠營席次。

無黨籍現任鄭朝鐘、林昭錡同樣力拚連任。鄭朝鐘近年主打教育、運動及基礎建設，他是前縣長鄭永金之子，地方人士觀察，經過4年議會歷練與地方服務，逐步轉化為自身問政與服務累積的選票。林昭錡則深耕竹東外五里，近年積極經營社群，爭取年輕及科技族群。

新人方面，民眾黨推出曾任新竹市長高虹安秘書的鍾心渝，鎖定年輕及中間選民；無黨籍林裙靜則以返鄉青年、地方創生為訴求，尋求突破。

隨著席次正式確定，竹東、五峰選區將從「誰參選」進一步進入「誰能留下」的淘汰賽，現任拚守位、新人搶進場，席次少1席也讓各陣營配票與組織動員的重要性同步升高。

2026九合一選舉 新竹縣選舉

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