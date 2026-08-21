吳旭智拋竹北大眾運輸交通四革新 重組公路網與轉乘系統

審計部最新決算審核報告指出，新竹縣快捷公車與竹北市市民公車的站點重複率高達5成，且竹縣公車站牌周邊400公尺內無YouBike的比例達5成，9成學校周邊無智慧型公車站牌。對此，國民黨竹北市長參選人吳旭智表示，他將以「竹北綠色智慧交通四革新」為核心，改變竹北「公車難搭、轉乘困難」的現況。

吳旭智今天表示，審計報告印證他2年前在議會提出的警訊，縣府快捷公車與市民公車缺乏整合、路線重疊，資源未有效運用，縣府與公所的大眾運輸整合勢在必行，不能再拖。竹北大眾運輸應從「有車可搭」提升為「精準、順暢、好轉乘」。若他當選市長，將推動「綠色智慧交通四革新」，改善公車難搭、轉乘不便問題。

第一、建立縣市協調平台，重組公車路網。整合重疊率逾5成的快捷公車與市民公車，將重複路線優化為高頻幹線，釋出運能轉為接駁支線，延伸至竹北西區、舊城區及新興社區，補足交通服務缺口。二、智慧站牌優先布建，改善通學就醫候車與縣府合作，優先在竹北學校及主要醫療院所周邊升級智慧站牌，整合YouBike資訊及公車動態，讓學生、家長與就醫民眾掌握即時車況。

三、補齊公車與YouBike的最後一哩路。盤點公車站點，優先補足400公尺內YouBike站點，並推動公車轉乘優惠，提升學生及通勤族使用大眾運輸意願。四、導入大數據與需求反應式運輸（DRTS）。運用通勤大數據，針對科技園區、高鐵特區尖峰時段彈性增班；強化熱門學校通學專車，離峰則提供邊緣區域預約式幸福巴士，兼顧通勤與公共服務。

吳旭智強調，「一個先進的城市，一定有方便的大眾運輸」，竹北不能再讓縣府、公所各自為政，未來將整合跨機關資源，打造準點、智慧、無縫轉乘的大眾運輸系統。