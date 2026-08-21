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邱臣遠發表竹北商圈升級方案 提升竹北生活品質

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
台灣民眾黨竹北市長參選人邱臣遠今日舉辦「竹北遠景系列政策記者會」。圖／邱臣遠競選團隊提供
台灣民眾黨竹北市長參選人邱臣遠今日舉辦「竹北遠景系列政策記者會」。圖／邱臣遠競選團隊提供

台灣民眾黨竹北市長參選人邱臣遠今日舉辦「竹北遠景系列政策記者會」。針對竹北長年面臨的夜間與假日消費動能外流課題，邱臣遠提出「星耀竹北・日夜皆美」商圈升級願景，未來若有機會服務竹北市民，將串聯東西區的日夜脈動，將竹北打造成白天充滿生活美學、夜晚洋溢城市溫度的宜居城市。

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邱臣遠指出，竹北市匯聚大量高科技專業人才與年輕家庭，展現出高度的消費潛能。然而，在現行商業與休閒設施配置下，市民下班與周末期間多轉往新竹市區或外縣市滿足生活育樂需求。一座成熟的現代化城市，在「住」與「行」的基礎建設之外，更應提升「食」與「樂」的公共場域品質，透過優質的公共空間與文化體驗，凝聚市民對家園的認同與歸屬。

邱臣遠提出三大願景，全面提升竹北生活品質。第一，推動「傳統市場星級躍升」，爭取竹北與仁義市場取得中央「雙五星」認證，導入冷鏈、行動支付、人車分流及多語智慧導覽。

第二，打造「特色市集漫遊國際」，串聯高鐵特區綠帶與國際資源，推動竹北國際生活節及「竹北探索護照」，導引人潮至西區消費。第三，推動「竹北夜市智慧治理」，借鏡寧夏夜市公私共治經驗，完善排污、油脂截留、公廁及攤車收納，打造低碳智慧夜經濟。

竹北東區議員參選人游雅婷指出，過去公共建設過度聚焦經濟與產能，忽略生活環境細節，未來將借鏡台南油水分離獎勵機制，檢討地方自治法規，改善街區衛生與人行品質。

竹北市第一選區市民代表參選人林瑞德表示，生活不會被選區界線切開，未來若進入代表會，將督促公所協調縣府、地主及自治組織，推動夜市、傳統市場軟硬體改善，讓政策真正落實於市民日常。

邱臣遠強調，城市的競爭力在於細節，幸福感則來自日常。 未來若當選，將全力推動「星耀竹北・日夜皆美」商圈升級方案，為每一位市民打造兼具質感與溫度的幸福家園。

針對竹北長年面臨的夜間與假日消費動能外流課題，邱臣遠提出「星耀竹北・日夜皆美」商圈升級願景。圖／邱臣遠競選團隊提供
針對竹北長年面臨的夜間與假日消費動能外流課題，邱臣遠提出「星耀竹北・日夜皆美」商圈升級願景。圖／邱臣遠競選團隊提供

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