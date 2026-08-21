藍白卡關 邱臣遠：面對團結綠營沒樂觀本錢「我一定堅持到底」

藍白整合進度陷入停滯，民眾黨竹北市長參選人邱臣遠今天表示，政黨合作必須建立在誠信基礎上，過程也需要信任累積，雖然黨主席黃國昌近期多次向國民黨中央喊話，但目前仍未看到具體進度及階段性目標，希望高層能運用智慧，推動整合圓滿達成。他強調自己面對支持者期待與市民託付，「選戰只剩99天，我一定會堅持到底」。

他表示，政黨發展有其主體性，所有合作都必須建立在誠信之上，對民眾黨而言，能合作的時候就合作，需要競爭的時候就競爭，必須對抗的時候就對抗，這也是過去一貫的態度。民眾黨已多次透過高層協調並釋出最大善意與誠意，但目前進度仍卡關，希望高層能夠運用智慧，讓整合能夠圓滿達成。

他指出，民進黨已徵召曾聖凱參選竹北市長，看起來也是鄭朝方市長點頭同意，面對團結的綠營，沒有樂觀的本錢，必須以最審慎的態度面對選戰。「不只是竹北市長，更是新竹縣長，更是整個大新竹戰區，都必須聯動起來，牽一髮動全身。」他表示，面對強勁對手與團隊，以及國家機器的資源，藍白必須更加團結，才能全力以赴打贏選戰。

邱臣遠提到，目前藍白合作在全國各選區陸續出現不同做法與狀況，包括近日台北市議員選區配票問題，對民眾黨支持者而言，黃國昌也曾表示「最終還是要靠自己打贏選戰」。政黨合作從來不是利益交換，希望朝聯合政府、理想治理的方向前進，「基礎在於誠信，過程需要信任的累積，這樣才有辦法真正有效合作。」

他分析，鄭朝方是現任竹北市長，又是竹東人，新竹縣人口約59萬，竹東約9.8萬、竹北約22萬，兩大行政區人口合計接近全縣6成，且新竹縣長選情激烈，面對團結、實力堅強的對手，沒有樂觀的本錢，呼籲「朋友多、敵人少」，只有整合一切可以整合的力量，才有辦法打贏這場選戰。