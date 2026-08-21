選戰倒數99天 鄭朝方發布競選影片「竹北做得到、竹縣也可以」

選戰倒數99天，民進黨籍新竹縣長參選人鄭朝方今天發布最新競選影片，以「竹北做得到，新竹縣也可以」為主軸，盤點竹北近年城市建設、美學、文化與生活場域的改變，並提出將竹北經驗延伸至新竹縣13鄉鎮市，讓好的治理經驗尺度擴大，更加深化，讓全縣共享、共好。

鄭朝方表示，這幾年竹北一項項建設、一個個改變，讓城市更有美感、生活更有品質，而時常有周邊鄉鎮如湖口、新豐與竹東的縣民來參與，外溢現象早已開始，與其說是政治世代的改變，不如說是政績帶來的質變與量化。

鄭朝方表示，新豐海岸可打造「新月沙灣聽海天台」般的特色建設，北埔、橫山可規畫星際特色遊戲場，關西則可比照豆子埔公園，打造公園結合地下停車場；竹東也可發展如市東市西、縣福公園般的綠地。

此外，湖口、竹東、新埔、關西可打造如仁義市場般的百貨氛圍，尖石、五峰可規劃特色山林圖書館，芎林、寶山則可增設匹克球場。他強調，這些願景都已在竹北逐步實現，未來也能成為新竹縣各鄉鎮的樣貌，而且只會更好。

鄭朝方強調，新竹縣13鄉鎮市各有不同特色與需求，應該讓每個地方都找到自己的亮點。他希望讓每個鄉鎮都能擁有屬於自己的精彩，讓每一位鄉親都能感受到家鄉正在變得更好。

鄭朝方表示，竹北的改變是從公園、市場到公共場域一步步累積而來，政府願意用心，城市就能逐漸改變。他強調，政見不是口號，竹北的實際成果就是最好的證明，未來將把經驗延伸至新竹縣13鄉鎮市，依各地特色與需求，帶動全縣一起進步。